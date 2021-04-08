Возле деревни Заградье, что в 13 километрах от Слуцка, бездомная собака вырыла в корнях дерева логово и в начале зимы родила там потомство. Два щенка выжили, как волчата, несмотря на суровую зиму, снег и морозы. Их мать — красивую чёрную собаку, довольно грациозно сложенную — местные жители и дачники видели летом и осенью, подкармливали. По их словам, она была пугливая и близко к людям не подходила, а только подбегала и хватала еду. Ближе к зиме они заметили, что собака беременна. Где она родила щенков, никто не знал.

Это место обнаружил Владимир, местный житель. «Там, где кончаются огороды, растут деревья. Под корнями поваленного клёна она и вырыла нору, — рассказал Владимир. — Нора глубокая и длинная. Внутри земля была присыпана мелкими щепками дерева: наскоблила она их или нагрызла — не знаю. Так на этих опилках и спали».

Ближе к весне, когда щенки стали появляться позади деревенских огородов, Владимир временно приютил братьев, хотя у него в хозяйстве есть своя собака. Сейчас им около четырёх месяцев. А вот их матери в деревне не видно.

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Эти два щенка абсолютно разные. Один тёмный — похож на мать и вырастет, скорее всего, средним по размеру. А второй — мохнатый, пушистый, как медвежонок, видно, что будет небольшим. Щенки ещё немного побаиваются новой обстановки, но ласка и забота сделают их верными друзьями и сторожами при необходимости.

«Они родились, как волчата, и выросли в экстремальных условиях. Но так хочется, чтобы дальнейшая их судьба была к ним более милосердна. Надеемся, что щенкам найдутся хорошие добрые хозяева», — считает случчанка, которая помогает пристроить щенков.

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