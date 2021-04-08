В редакцию «Кур'ера» написал случчанин Николай Колядко. Он пожаловался на дым, который мешает жителям Майского посада.

«На Майском посаде есть участок производственной базы. Такое впечатление, что на территории занимаются сжиганием мусора, деревьев, веток, не обращая внимание, что это жилой сектор. Дышать невозможно, бельё не вывесить — одежда моментально пропитывается едким дымом. К начальнику не раз обращались многие жители соседних домов, но всё никак.

Реклама

Живу на 1-м Майском переулке в доме № 51А, рядом № 49. Там женщина после «ковида» ругалась — дышать было нечем. Дом № 51 тоже по периметру попадает", — рассказал случчанин.