Цыгане Слуцка: как здесь появились, сколько их, где работают. 5 вопросов ромскому активисту

8 апреля отмечается Международный день цыган. «Кур'ер» задал 5 вопросов Дмитрию Мишкою, ромскому активисту в Слуцке. Он рассказал, как в Слуцке появились ромы, в каких сферах они трудятся и подвергаются ли дискриминации.

Справка: «Ромы» или «рома» — альтернативное самоназвание цыган.

1. Как в Слуцке появились цыгане?

«В 1956 году президиумом Верховного Совета СССР по приказу Никиты Сергеевича Хрущёва был издан указ об отселении цыган, то бишь ромов, для проживания на одном месте, — рассказывает Дмитрий Мишкой. — Сразу они жили не в городе, а в ближайших деревнях. Допустим, семья моего тестя, его отец, — они жили в Омговичах Слуцкого района. По рассказам наших стариков мы знаем, что в городе первые цыгане начали селиться в районе улицы Советской где-то с 60-х годов. Фамилия первых цыган в Слуцке, насколько я помню, была Брилевичи. Потом появились ещё семьи, и ещё».

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2. Сколько цыган проживает в Слуцке?

«На сегодняшний день в самом городе Слуцке проживает 47 ромов. А в районе — около 200 человек. Всего в Слуцком районе — около 250 ромов: около 150 женщин и 100 мужчин».

В ТЕМУ: Четвёртая часть цыган Минской области живёт на Случчине.

3. В каких сферах работают слуцкие ромы?

«Сегодня многие ромы трудятся на предприятиях Случчины. Женщины, в основном, именно в городе работают в сфере ЖКХ. Мужчины — по разному. Кто-то — водителем, кто-то — на деревообрабатывающих предприятиях. В сельской местности — в основном, на сельскохозяйственных предприятиях доярками и животноводами».

4. Какие цыганские традиции хранит Слуцкое сообщество?

«Ромское общество хранит традиционно свои обычаи. Как вы знаете, ромы всегда жили большими семьями. И традиционно любят пляски и песни».

5. Сталкиваются ли ромы Слуцка с дискриминацией?

«Случаи дискриминации иногда появляются, но очень редко. Хотелось бы, конечно, сказать, что в нашем обществе меняется мировоззрение. И отношение к ромам становится лучше».