В Слуцком районе легковушка сбила строителя, который работал на реконструкции трассы Р23

Около деревни Млынка Слуцкого района на реконструируемом участке дороги произошло ДТП, сообщает MЛЫН. BY со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

В среду, 7 апреля, на 118 км автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи», около деревни Млынка Слуцкого района, в месте производства работ по реконструкции, легковой автомобиль «Вольво» наехал на 55-летнего работника строительной организации, который переходил проезжую часть дороги. Мужчину с травмами госпитализировали. По этому факту проводится проверка.

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