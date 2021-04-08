Стрельба в центре Слуцка. Парни «выбивали» долг из подростка, стреляя из пневматики по его ногам и в воздух

Вечером в центре Слуцка двое парней стреляли в 15-летнего подростка. Так они пытались «выбить» из него долг. Это произошло 3 апреля. Школьник серьёзно не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, а уже те обратились в милицию.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Выяснилось, конфликт между 18-летним «кредитором» и 15-летним потерпевшим произошёл в начале года. Тогда младший из парней заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично компенсировать ущерб, но через месяц.

Срок истёк, а деньги парень так и не вернул. В итоге владелец мобильного вместе со своим 17-летним другом пошёл к родителям должника и потребовал у них сумму, которая оказалась больше в два раза от оговоренной. Взрослые отказали и предупредили, что сообщат о вымогательстве в милицию.

После очередной безрезультатной беседы со школьником несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в воздух и по ногам должника. Молодых людей задержали.

Следователи возбудили уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Проведён осмотр места происшествия, изъят пневматический пистолет. С подозреваемыми проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.