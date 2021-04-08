«Нужда привела в Солигорск, это город богатых людей». Как 20-летняя девушка борется с нехваткой денег

На лавочке возле тротуара у гостиницы «Новое Полесье» в Солигорске почти весь день раздавался звук гитары. Я удивился. Это что-то новое в этой точке города. Подошёл поближе и увидел, что на гитаре играет молодая девушка.

«Снимаю шляпу перед музыкантами», — сказал я. Девушка оказалась общительной. Так узнал, если сказала правду, она в Солигорск приехала из Речицы, зовут Саша, ей чуть больше 20 лет. Девушка собирает деньги на личные нужды. «Нужда привела в Солигорск, — сказала она. — Это город богатых людей. Нужно купить кружки, ложки, — да не за что».

Мне стало жаль девушку, может у неё действительно, другого выхода нет. Отдал все монетки. Сколько их было, не считал.

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