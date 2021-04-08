Подсолнечное масло в Беларуси снова сильно подорожает

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве одобрила повышение цен на растительное масло (кроме оливкового) в размере до 15%. Об этом сообщает электронная газета «Ежедневник» со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

С конца февраля цены на растительное масло, равно как и на иные социально значимые товары, были заморожены. Однако в марте обнаружилось, что контрактные цены по импортным поставкам этого продукта значительно поднялись — по информации МАРТ, на 20%. Также подорожало основное сырье (семена подсолнечника).

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Профильная комиссия разрешила до 30 апреля поднять цены «с целью обеспечения населения данным продуктом в полном объеме». Это касается юрлиц всех форм собственности и ИП, которые занимаются его производством, ввозом на внутренний рынок и продажей.

Как отметил «Ежедневник», за 2020 год литр растительного масла, не считая оливкового, в среднем подорожал почти на 35%.

Читатели газеты «Кур'ер» сообщают, что масло в Слуцке в некоторых магазинах уже продаётся по 6 рублей.