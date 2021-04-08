«Кур’ер» определился с номинациями премии «Instagram года» и конкурсантами

Газета «Кур'ер» продолжает подготовку к премии «Instagram года #Слуцк -2020−2021». Всего будет пять номинаций и одиннадцать конкурсантов. Выбирать победителей будут читатели газеты и сотрудники редакции. Победителей и финалистов пригласят 16 апреля в пиццерию Pizza Smile для награждения.

Первая номинация «Крылья. Лапы. Хвост»



Номинанты: @foxy.stifler; @golden_myrano. На своей странице @foxy.stifler рассказывает о буднях двух собак — французского бульдога и помчи (помесь шпица и чихуахуа). А @golden_myrano делится смешными видео своего питомца — золотистого ретривера. В ней мы расскажем о страницах, где главные герои — животные.. На своей странице @foxy.stifler рассказывает о буднях двух собак — французского бульдога и помчи (помесь шпица и чихуахуа). А @golden_myrano делится смешными видео своего питомца — золотистого ретривера.

Вторая номинация — «Жизнь в деревне»

Номинанты: @annavolkova_sladkaykrasotka; @sashamorozik1992. В своих постах и сторис @annavolkova_sladkaykrasotka из деревни Городище рассказывает про свою жизнь и отношение к ней и событиям. @sashamorozik1992 называет себя папой-огородником. Он публикует фото огорода, урожая и закаток. В своих постах и сторис @annavolkova_sladkaykrasotka из деревни Городище рассказывает про свою жизнь и отношение к ней и событиям. @sashamorozik1992 называет себя папой-огородником. Он публикует фото огорода, урожая и закаток.

Третья номинация — «Семейный фотоальбом»

Номинанты: @mikula_angelina; @lucindra_andreevna;@kiss20023. @mikula_angelina выкладывает снимки своей дочери Аделии и мини-истории про неё. @lucindra_andreevna креативно подходит к каждому новому месяцу своего малыша Миши. @kiss20023 рассказывает о своей жизни, детях и радует подписчиков позитивными фотографиями. . @mikula_angelina выкладывает снимки своей дочери Аделии и мини-истории про неё. @lucindra_andreevna креативно подходит к каждому новому месяцу своего малыша Миши. @kiss20023 рассказывает о своей жизни, детях и радует подписчиков позитивными фотографиями.

Четвёртая номинация — «Слуцкие предприятия»



Номинанты: @slutskyhlebokombinat; @slucki.karavai. @slucki.karavai со вкусом подходит к оформлению страницы в Instagram, проводит интерактивные игры для подписчиков, делится новинками и рецептами. @slutskyhlebokombinat делится полезной информацией о муке, видах теста, выкладывает рецепты. Мы выбрали интересные и полезные аккаунты местных предприятий.. @slucki.karavai со вкусом подходит к оформлению страницы в Instagram, проводит интерактивные игры для подписчиков, делится новинками и рецептами. @slutskyhlebokombinat делится полезной информацией о муке, видах теста, выкладывает рецепты.

Пятая номинация — «Новая звезда»

Номинанты: @alenka_ta_pchelka; @kniazeva_yana. @alenka_ta_pchelka делится со своими подписчиками историями похудения, полезными привычками, проводит баттлы с местными блогерами и собственным мужем. @kniazeva_ yana рассказывает о том, как чистит свой организм, пишет мотивирующие посты, делится жизненными наблюдениями и другой информацией. . @alenka_ta_pchelka делится со своими подписчиками историями похудения, полезными привычками, проводит баттлы с местными блогерами и собственным мужем. @kniazeva_ yana рассказывает о том, как чистит свой организм, пишет мотивирующие посты, делится жизненными наблюдениями и другой информацией.

Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

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