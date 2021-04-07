Работники не пострадают, а вместо «Радуги» в Слуцке откроют магазин «Санта»

Олеся Белая
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Что происходит с объектами сети «Радуга» в Слуцке и Солигорске?
Фото: Олеся Белая

Как сообщили «Кур'еру» в офисе ООО «Радуга-Свет», торговый центр «Радуга» в Слуцке планируется закрыть 16 апреля. Здание передадут торговой сети «Санта».

Работники торгового центра не пострадают. Их переводом оформят на работу в торговой сети «Санта».

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Напомним, что торговый центр «Радуга» в Слуцке открылся 5 ноября 2015 года. Торговый дом «Радуга-Свет» перестроил производственные помещения бывшей текстильной фабрики под супермаркет и ресторан. Вместе с «Радугой» на бывшей фабрике разместился «Строймаркет», принадлежащий ООО «Солстройкомплект». Он продолжает работу.

Работники не пострадают, а вместо «Радуги» в Слуцке откроют магазин «Санта»
Выпечка собственного производства в слуцкой «Радуге». Фото: Глеб Рулёв
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