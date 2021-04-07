Солигорского школьника обворовали друзья. Похищенные деньги они прогуляли в Минске

Восьмиклассник из Солигорска отпраздновал своё шестнадцатилетие, на день рождения ему подарили 360 рублей. Деньги украли сверстники парня, которых он считал своими друзьями, и прогуляли их в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Миноблисполкома.

Вечером 1 апреля в милицию обратилась 37-летняя жительница Солигорска. Из квартиры пропали 360 рублей, которые подарили на день рождения её сыну.

Сотрудникам милиции не составило труда установить злоумышленников — деньги похитили 15-летние сверстники сына, которых он сам пригласил в гости. Они знали, что в квартире есть деньги, поскольку были на дне рождения.

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Похитив деньги из кошелька, они на маршрутке уехали в Минск. Вечер и ночь в столице провели, посещая модные заведения общепита и гуляя по городу, а утром вернулись в Солигорск.

При разбирательстве подозреваемые признались, что хищение задумали заранее и напросились в гости после дня рождения уже с намерением совершить кражу.

Действия несовершеннолетних были квалифицированы по 2 части статьи 205 УК Республики Беларусь — кража, совершённая группой лиц. К ответственности также привлекут родителей — по 2 части статьи 10.3 КоАП Республики Беларусь за пребывание несовершеннолетних в общественном месте после 23.00 без сопровождения.