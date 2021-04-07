Жители многоэтажки в Слуцке собирают берёзовый сок прямо возле дома. Законно ли это и что предпринимают городские службы

Случчанка Зинаида возмущена, что между домами № 33 и № 31 по улице Копыльской люди собирают берёзовый сок. Для этого они просверлили отверстия в десятке деревьев. «Всю прошлую неделю я звонила во все службы, которые должны, по-моему, реагировать. Обратилась в ЖЭУ, там мне ответили, что они этим не занимаются. Обратилась в приёмную райисполкома, там меня направили в экологическую службу. В экологической службе меня выслушали, подтвердили, что сбор сока в городе незаконен, поблагодарили за звонок, пообещали разобраться. И на этом — всё. Я звонила туда несколько дней подряд. Обещали передать моё обращение участковому милиционеру.

Звонила и на «горячую линию» Слуцкого райисполкома. Но уже неделя прошла, а никто никаких мер не принимает. Вот сегодня снова вижу в окно, что люди ходят с бутылями и сок собирают.

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Жильцы дома много лет назад сами сажали деревья. Столько лет они растут и радуют нас и улучшают экологию. Я знаю, что по закону в городе собирать сок нельзя. Почему же никто не пресекает варварское обращение с деревьями? Для чего же пишут у нас законы, если никто не контролирует их исполнение? Люди не берегут свой город. Попробовали бы они где-то в Европе подобное сделать! Их бы сразу оштрафовали!" - говорит женщина.

«Кур'ер» ежегодно напоминает случчанам, что беспрепятственно собирать сок можно только в лесу, на участках, отведённых для этих целей, юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство (ст. 44 Лесного кодекса РБ).

За заготовку древесного сока на территориях, где это запрещено, а также за заготовку сока с применением запрещённых средств и методов (нарушение технологии заготовки) виновные привлекаются к административной ответственности и могут быть оштрафованы в размере до 20 базовых величин. Индивидуального предпринимателя накажут строже — до 100 базовых величин, а юридическое лицо — до 500 базовых величин.