Новые цены действуют с 1 апреля.
Ксерокопирование и распечатка текста:
- односторонний А4 — 0,4 руб.
- двухсторонний А4 — 0,5 руб.
Ксерокопирование фото и других картинок:
- страница А4 — 1 руб.
- скидка при ксерокопировании или распечатке от 10 страниц, а также подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Отправка факса:
- А4 по территории РБ - 0,60 руб.
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Сканирование текстовых материалов (формат А6-А4) с распечаткой и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):
- сканирование одной страницы А4 без распечатки — 0,60 руб.
- сканирование и распечатка (+ запись):
* на односторонний А4 — 1,00 руб.
* на двухсторонний А4 — 1,00 руб.
- скидка подписчикам — 10%.
Сканирование фотографий и иллюстраций (формат А6 — А4, их кадрирование, изменение контраста, запись на USB Flash заказчика (отправка на e-mail):
- сканирование и запись 1 единицы (в зависимости от сложности изменения фото) — 2−3 руб.
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Набор заявлений и других документов с распечаткой (формат А4) и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):
- набор и запись ½ листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 1,40 коп.
- набор и запись листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 2,80 руб.
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.
Разработка визиток, коллажей, календарей и др. с последующей записью на USB Flash заказчика:
- разработка и запись визитки односторонней — 5,00 руб.
- двухсторонней — 6,00 руб.
- коллажей, плакатов, календарей и др. (формат А6-А3) — 7−12 руб. (в зависимости от количества иллюстраций и сложности макета) за 1 единицу.
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.