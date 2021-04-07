Американцы возмущаются. Пандемия привела США к дефициту кетчупа

Американцы испытывают дефицит томатного соуса, который образовался в связи с заболеваемостью коронавирусом. По данным BBC, рост потребления кетчупа произошёл на фоне разрастания ограничений и закрытия заведений общественного питания, пишет Sputnik.by.

В частности, увеличился спрос на пакетики с соусом. Производители связывают явление с тем, что бутилированный кетчуп остаётся в продаже и на столиках закусочных. Но чтобы ускорить доставку или организовать торговлю навынос, кафе и рестораны сопровождали заказы исключительно мелкими порциями соуса.

Производители уже сообщили, что увеличили производство. А пока американцам остаётся только возмущаться. Ведь популярный картофель фри не все могут употреблять без кетчупа.

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По данным американских СМИ, с января 2020 года стоимость кетчупа в США выросла на 13%.