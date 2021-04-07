«Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». Кодекс об образовании принят в первом чтении

Палата представителей в первом чтении утвердила Кодекс об образовании. Отмечается, что в новом Кодексе будут устранены пробелы, имеющиеся в предыдущей редакции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

«Чётко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования», — цитирует Министерство образования председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка.

По его словам, будет предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Будут оптимизированы их типы и виды.

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«При этом чётко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия», — добавил депутат.

Что будет в новом Кодексе об образовании

В общей части проекта Кодекса по сравнению с действующей редакцией предусмотрены:

расширение сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих);

выделение дистанционной формы получения образования в самостоятельную форму;

возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования;

возможность трудоустройства в счёт брони для инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития при невозможности предоставить место при распределении;

ознакомление родителей с ходом образовательного процесса при условии соблюдения ими требований, установленных учреждением образования;

регулирование порядка направления в организации иностранных государств для получения высшего образования за счёт средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в нашей республике не осуществляется.

В особенной части проекта Кодекса по сравнению с действующей редакцией на уровне дошкольного образования:

предусмотрена оптимизация видов учреждений дошкольного образования (исключаются «ясли», «ясли-сад», «санаторный ясли-сад»);

предусмотрена организация в учреждениях дошкольного образования кружков и иных форм работы для развития способностей детей в рамках реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодёжи;

местные исполнительные и распорядительные органы наделяются полномочиями по изменению норм наполняемости в учреждениях дошкольного образования при наличии объективных обстоятельств и положительного заключения органов государственного санитарного надзора;

закреплена возможность финансирования части расходов частных дошкольных учреждений за счёт средств местных бюджетов исходя из численности детей, зачисленных в эти учреждения по направлению, выданному местными органами при отсутствии свободных мест в государственных учреждениях образования.

На уровне общего среднего образования:

предусмотрен приём детей для получения начального образования по достижении на начало учебного года возраста шести лет либо по желанию одного из законных представителей в более позднем возрасте. По заявлению законного представителя несовершеннолетнего учредитель учреждения общего среднего образования имеет право разрешить приём в I класс в более раннем возрасте;

предусмотрено изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, в том числе в рамках организации профильного обучения на III ступени общего среднего образования;

решение о наполняемости классов будет приниматься учредителем учреждения образования, реализующего образовательные программы общего среднего образования, с учётом потребностей граждан при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий размещения и режима образовательного процесса;

продолжительность учебного года, включая каникулы, устанавливается с 1 сентября по 31 августа. Учебные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно, а для учащихся IX и XI (XII) классов — с 1 сентября по 25 мая;

предусмотрена оптимизация видов учреждений общего среднего образования за счёт исключения таких видов, как «гимназия-интернат», «вечерняя школа», «межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся», «межшкольный центр допризывной подготовки»;

закреплена возможность сочетания обучения на дому и в учреждении общего среднего образования (решение о возможности такого сочетания принимается на основании заключения врачебно-консультационной комиссии и заявления законного представителя учащегося);

предусмотрена возможность обучения учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах (в настоящее время такое право предоставлено только лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях).

На уровне профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного образования:

законодательно установлена возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия;

уменьшен срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования. Такой срок составит от шести месяцев до одного года (вместо одного года — полутора лет);

изменяется структура высшего образования в целях обеспечения повышения его привлекательности для иностранных граждан, усиления международного имиджа, гармонизации системы белорусского высшего образования с международными стандартами. Так, на уровне высшего образования предусматривается:

— бакалавриат (общее высшее образование 4 — 4,5 года);

— магистратура (углублённое высшее образование 1 — 2 года);

— непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование 5 — 6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям «Здравоохранение»);