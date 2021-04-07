С 10 апреля ПЦР-тест на COVID-19 в аэропорту можно сдать только по записи. И намного дороже

С 10 апреля лаборатория в аэропорту проводит ПЦР-тестирование на COVID-19 только по предварительной записи. Такой тест для выезжающих за границу белорусов будет стоить 95 рублей 17 копеек, ранее стоил 39 рублей 80 копеек (если оплачивать на месте, то ещё надо было доплатить 15 рублей за услугу по организации проведения тестирования).

С 10 апреля микробиологическая лаборатория в Национальном аэропорту выполняет ПЦР-тестирование на COVID-19 по предварительной электронной записи на сайте www.minsksanepid.by. Запись открывается по пятницам с 9.00 на семь дней следующей недели, сообщается на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Режим работы лаборатории:

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понедельник-пятница 06.30−18.00 (технический перерыв — 12.00−13.00),

суббота-воскресенье 06.30−17.00 (технический перерыв — 12.00−13.00).

Забор биологического материала на ПЦР-исследование проводится с 08.00 до 16.00 (до 15.00 — суббота-воскресенье).

Выдача результатов исследований после 11.00, но не ранее чем через 2,5 часа от момента забора материала и оформления документов. Срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории.

Стоимость ПЦР-исследования на 10 апреля составляет:

для резидентов Республики Беларусь — 95 рублей 71 копейка;

для нерезидентов — 113 рублей 48 копеек.

Ранее стоимость такого теста составляла, по данным сайта Национального аэропорта:

для граждан Республики Беларусь — 39,80 белорусского рубля (если оплачивать на месте, то ещё надо было доплатить 15 рублей за услугу по организации проведения тестирования),

для иностранных граждан — 57,58 белорусского рубля.

С чем связано увеличение цены, уточнить не удалось: по указанным контактам для дополнительных вопросов никто не снимает трубку. Предположительно, увеличение стоимости теста в аэропорту связано с расходными материалами.

Также важно, что выезжающие за границу из Беларуси могут сделать ПЦР-тесты заранее и не в аэропорту. Это можно сделать как минимум в 24 госорганизациях страны. Там цена ПЦР-теста для выезжающих за границу белорусов — чуть более 40 рублей. Например, в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для белорусов он обойдётся в 45,11 рубля, для нерезидентов — 60,36 рубля.

Помимо ПЦР-тестов в аэропорту делают тесты на антиген SARS-CoV-2 (как и при ПЦР, это мазок), они проводятся с 06.30 до 17.30. Выдача результатов исследований осуществляется в течение 30 минут от момента забора материала и оформления документов. Но срок выдачи результата может быть увеличен при загруженности лаборатории. Некоторые страны при въезде принимают не только ПЦР-тест, но и тест на антиген. Эту информацию нужно уточнять индивидуально.

Стоимость этого исследования по состоянию на 1 апреля: