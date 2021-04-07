Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 8 апреля. Обзор

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«Выявили проблему в авто — и езжай себе»

Случчанин Владимир Запотылюк рассказал «Кур'еру» о том, как он пытался пройти техосмотр. Автолюбитель хочет обратить внимание на неудобства, с которыми сталкиваются водители, проходя техосмотр.

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Ведущие вузы страны станут кузницей кадров для Нежинского ГОК

«Была там, дзе цяжэй, за спіны не хавалася»

«Жить в деревне хорошо, если бы не дороги»

Как случчан «разводят» на деньги в интернете

Люблю выращивать необычные культуры

Новое расписание работы детской поликлиники

Вузы Беларуси будут готовить кадры для Нежинского ГОК по целевой программе обучения. Белорусский технический университет, Белорусский технологический университет и компания «Славкалий» подписали договор о сотрудничестве и уже приступили к реализации проекта.Клаўдзіі Маркаўне Грыцэвіч у лютым споўнілася 96 гадоў. Узрост не адбіўся на памяці жанчы­ны. Яна памятае і страшны 1937 год, калі арыштавалі маці, і 1941, калі вечарам 22 чэрвеня вярталася з выпускнога вечара ў Слуцк, і як у гады акупацыі дапамагала партызанам. Сваімі ўспамінамі Клаўдзія Маркаўна падзялілася з «Кур'ерам».Какими заботами живут сегодня жители села, что их волнует, что радует, чего они ожидают от жизни? Об этом «Кур'ер» узнал во время традиционных поездок по деревням Слуцкого района.Если за 2019 год Слуцкий РОСК возбудил 68 уголовных дел, связанных с хищением денег с банковских карт, то за 2020-й — 211. За первые три месяца текущего года их уже 75. «Злоумышленники придумывают новые и всё более уникальные способы обмана», — рассказали в Слуцком уголовном розыске и привели в качестве примеров три недавние истории, когда жертвами мошенников стали случчанки.Для меня просто огород с традиционным ассортиментом «капуста-свёкла-помидор» — это скучно и неинтересно. Люблю диковинки, необычные съедобные культуры. Ещё зимой начинаю поиск экзотических семян. Что я выбрала для посадок в этом дачном сезоне — в обзоре «Кур'ера».

С 5 апреля 2021 года в детской поликлинике Слуцка меняется расписание и нумерация участков. 16-го участка больше не будет, но зато добавляется 7-й участок. Также дома, закреплённые за участками, перераспределяются. Кроме того, изменилось время приёма.

Уборка на кладбище: как почистить памятник

В преддверии великого праздника Пасхи, а после — Радуницы многие отправляются на могилы своих родственников и близких, чтобы навести порядок. С уборкой места захоронения всё понятно. А вот как почистить надгробие, чтобы оно стало как новое?

Что поразило случчанку при посещении Бухенвальда

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска освободили концлагерь Бухенвальд. Случчанка Наталья побывала в нескольких мемориалах Германии на месте бывших концлагерей и рассказала читателям «Кур'ера», что испытывают посетители и как немецким детям объясняют, что такое нацизм.