«Можно подумать, что хозяин просто ненадолго вышел». Как выглядит изнутри заброшенный сельский дом, который пустует много лет

В деревне Середняки стоит заброшенный дом. Он цепляет своим нетипичным видом. А как же дом выглядит изнутри?

«У домов, как у людей, есть своя душа и своё лицо, на котором отражается их внутренняя сущность». Так думал Александр Дюма. Я, пожалуй, с ним соглашусь. Если вы никогда не бывали в заброшенных домах, то вряд ли сможете представить себе, какая необычная атмосфера в них царит.

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Ещё с детства мне было интересно «подсмотреть», как жили люди. Именно поэтому, когда я увидела, что дверь нараспашку, зашла внутрь. В доме жизнь как будто остановилась. Но в этих облупленных ставнях и стенах, оставшихся без внимания хозяина, есть что-то загадочное и даже жуткое. Как будто им известно что-то, чего теперь не узнает никто.

Всегда, когда я бываю в подобных местах, мне одновременно страшно и любопытно. Никогда не знаешь, что и кого ты там найдёшь. Один раз в заброшенных конюшнях я наткнулась на человека, стоявшего ко мне спиной, и вылетала, как пуля, из здания. Другой раз в старой бане — на мёртвую собаку. А в привидений я не верю. Но в любом случае во всём нужно быть аккуратными.

В этом доме всё ещё присутствуют остатки жизни: одежда, предметы мебели, посуда. Если не обращать внимания на беспорядок и паутину, то можно подумать, что хозяин просто ненадолго вышел. На верёвке висят уже давно высохшие вещи, а на стене — картины. Людей, слава Богу, нет.

Перед тем как я зашла в дом, местные рассказали, что сюда часто лазят так называемые «сталкеры». Именно они повырывали с дверей замки и вынесли всё хорошее и добротное, что было. Поэтому я перестраховалась тем, что несколько раз громко спросила, есть ли кто.

Также соседи поделились, что сельский совет решил снести никому не нужную хату, чтобы добавить полю дополнительную площадь для посевов.

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