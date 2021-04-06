Под Солигорском заживо закопали собаку. Она пролежала 5 дней под землёй, её заметили случайно и спасли

В понедельник, 5 апреля, «Электронный Солигорск» написал о том, что в их редакцию обратилась женщина и рассказала историю: в г. п. Старобин заживо закопали собаку. Животное пролежало в земле пять дней.

— Увидев пост в группе, я тут же примчалась в Старобин. На месте работал участковый. Хозяева рассказали, что вечером 31 марта услышали истошный крик. Особого значения не придали. Позже в окно хозяйка увидела двух молодых людей, которые что-то копали. Подумала, что земли решили набрать. Случай из головы вылетел, но потом периодически были непонятные звуки. Сегодня она подошла к тому месту. От доносящегося из-под земли звука волосы встали дыбом. Позвала соседа. Он раскопал яму, там оказалась измученная собака.

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Живой она смогла остаться только из-за того, что было отверстие, через которое поступал воздух. Животное извлекли из ямы, напоили водой и завезли в ветеринарную станцию. Анализы плохие, три колотые раны на затылке, температура в норме. Когда собака приподняла голову, на глазах у врачей навернулись слёзы.

Сейчас пёс под капельницей. Срочно нужно делать рентген. Уже найдена временная передержка, но волонтёры в поисках постоянной.

Женщина написала заявление в милицию. В настоящее время проводится проверка. Семья ищет свидетелей произошедшего.

За жестокое обращение с животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность:

статья 15.45 КоАП — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (истязание животных) — наказывается штрафом от десяти до тридцати базовых величин или административным арестом;

статья 339−1 УК Республики Беларусь — жестокое обращение с животным:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.2. То же действие, совершённое повторно либо группой лиц, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.

Что требуется в данный момент?

Срочно требуется автопомощь: Солигорск-Минск-Солигорск. Будет сопровождающий. При необходимости волонтёры оплатят топливо.

Планируется сбор на обследование и лечение.

Помочь можно

Переводом на карту ББ 4255 2003 0258 6664 срок действия до 07/21.

Оставить деньги в магазинах с обязательной пометкой «Сбор для собачки со Старобина»:

«HUSSE» — ул. Ленинского Комсомола, 1;

«Модные лапы» — ул. Октябрьская, 94/2;

«Зверутти» — ул. Козлова, 23;

ВетАптека — ул. Козлова, 10;

«Питомец» — ул. Набережная, 25а (в здании Евроопт);

«Том и Джерри» — пр-т Мира, 34 (м-н Радуга, 1 этаж);

«Зверополис» — ул. Ленина, 1б.

Чем ещё можно помочь?

Потребуются пелёнки, корм.

Контакт для связи: +375 44 577 92 11 (Инна).