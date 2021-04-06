Читатель «Кур'ера» обратил внимание на улочку в частном секторе Слуцка. Раньше она была проезжей, а потом её перегородил забор. «Разве такое возможно?» — поинтересовался он. В землеустроительной службе Слуцкого райисполкома ответили на вопрос жителя Слуцка.

«Прогуливаясь по городу, попал на улочку в частном секторе, которая соединяет 2-й переулок К. Либкнехта и улицу Куликова. Табличек с её названием не нашёл. Меня удивило, что она по диагонали перегорожена забором из сетки-рабицы. Раньше там проезжали автомобили. До сих пор сохранились колеи от проезжавших когда-то машин. Сейчас из-за этого забора осталась узкая тропинка для людей. За сеткой виден недостроенный дом и остатки прежней изгороди, которая, как и положено, проходила вдоль улицы. Почему отрезали кусок и перекрыли эту улочку — непонятно. Раньше я нигде подобного не встречал», — написал читатель.

Это не улица, а остатки железнодорожной колеи

Как пояснил Александр Курак, начальник отдела землеустройства Слуцкого райисполкома, на самом деле это вовсе не улица и не проулок, а территория, по которой проходила раньше грузовая железнодорожная ветка от бывшего консервного завода к станции «Слуцк».

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После закрытия завода этот участок пути был полностью разобран, а отчуждённые земли передали в ведение города. Этот путь сохранился на карте Слуцка, но по понятным причинам без названия.

Года три назад, по словам Александра Филипповича, хозяин дома и дворового участка, который прилегал к этой территории, испросил её для ведения подсобного хозяйства. Поэтому в 2019 году здесь появилась огороженная площадка.