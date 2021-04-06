В Слуцке изменили режим работы светофоров на одном перекрёстке. Почему это хорошо

Случчанин, написавший в редакцию «Кур'ера», сообщил, что изменился режим работы светофоров на перекрёстке по улице Копыльской, и рассказал, почему это изменение положительное.

«Изменили режим работы светофора около мебельной фабрики. Это радует. Уже после красного машинам зелёный пешеходам загорается не сразу, а спустя пару секунд. И уже автомобили не едут перед носом.

Раньше ведь одновременно включался красный машинам и зелёный людям. А машины ещё ехали. Опасно. А сейчас зелёный позже загорается на 2−3 секунды", — написал Руслан Березовский.