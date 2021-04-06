С 6 апреля местное ЖКХ на два часа продлило время выдачи контейнеров для сбора мусора частным домовладельцам.

Такие контейнеры начали выдавать в марте. Этой услугой могут воспользоваться жители 66-ти улиц и переулков Слуцка. Контейнеры выдаются безвозмездно — по договорам пользования.

Выдача ёмкостей и заключение договоров по адресу: ул. Ленина, 333, c 8.00 до 13.00 и c 14.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу). При себе необходимо иметь паспорт собственника домовладения. Ранее время выдачи было до 17.00, но по просьбам случчан его продлили до 19.00.

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Каждое домовладение может получить по 2 контейнера объёмом 120 литров.

«Контейнер серого цвета — для твёрдых коммунальных отходов.

Контейнер оранжевого цвета предназначен для вторичных материальных ресурсов (ПЭТ-бутылки, пластик, тарное стекло, макулатура)", — сообщили «Кур'еру» в администрации Слуцкого ЖКХ.

Перечень улиц индивидуальной жилой застройки, жителям которых нужно получить контейнеры:

ул. 1 Августа ул. Корзуна ул. Сентябрьская ул. 11 Июля ул. Криничная пер. Сентябрьский ул. 14 Партизан ул. Лацкова ул. Славянская пер. 14 Партизан 1-й ул. Ленина ул. Слуцких поясов пер. 14 Партизан 2-й ул. Лобана ул. Снежаньская ул. Альсовая ул. Луговая ул. Социалистическая ул. Большое Кольцо ул. Максима Богдановича ул. Стародорожская ул. Васильковая пер. Максима Богдановича 2-й пер. Стародорожский 1-й ул. Весенняя пр-д Максима Богдановича пер. Стародорожский 2-й ул. Ветеранов ул. Минская ул. Сустречная ул. Виленская ул. Монахова ул. Толстого ул. Гастелло ул. Озёрная пер. Толстого 1-й ул. Геологическая ул. Парижской Коммуны ул. Тополевая ул. Горная ул. Пионерская ул. Уреченская ул. Загородная ул. Плиева пер. Урицкого 1-й ул. Зорная ул. Полевая пер. Урицкого 2-й ул. Кадетская пер. Полевой пер. Урицкого 3-й ул. Кольцевая ул. Пупоревская пер. Урицкого 4-й пр-д. Кольцевой ул. Радужная ул. Чайковского ул. Коммунальная ул. Ржевская ул. Чапаева ул. Кононовича ул. Розы Люксембург пер. Чапаева 1-й ул. Копыльская ул. Садовый Посад пер. Чапаева 2-й

Справки по телефонам: (8044) 707 85 83, (801 795) 6 16 22, 2 52 29.