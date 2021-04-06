На Майском Посаде началась стройка. На территории, обнесённой забором, сейчас проводятся выкорчёвка деревьев и земельные работы. Заказчиком строительства является ООО «Санта Ритейл».

В сентябре-октябре 2020 года «Кур'ер» писал, что Слуцкий райисполком провёл общественное обсуждение по строительству торгового объекта на улице Виленской. Начало строительства магазина запланировано в марте 2021 года, окончание определяется проектом.

Напомним, что у этой торговой компании в Слуцке есть два магазина — «Санта&Кэш» на улице Гагарина, 10 и «Санта» на 2-м пер. Богдановича, 14.

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Отметим, что жители этой части Слуцка («Сахарный» и «Майский посад») в своих обращениях в редакцию или в комментариях на разных платформах «Кур'ера» писали, что им не хватает продовольственного магазина, и обращали внимание на перекос, когда центр города перегружен супермаркетами, а их микрорайон годами оставался обделённым.