В Слуцке горел балкон. Фото

Отдел новостей
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В понедельник, 5 апреля, в 15.51 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Комсомольской.

Когда спасатели прибыли на место, дым шёл из балкона пятиэтажного здания. В кратчайшее время работники МЧС ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается. Огонь повредил обшивку и два окна.

В Слуцке горел балкон. Фото
Фотографии: Слуцкий РОЧС
В Слуцке горел балкон. Фото

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Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!