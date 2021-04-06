В Слуцке горел балкон. Фото

В понедельник, 5 апреля, в 15.51 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Комсомольской.

Когда спасатели прибыли на место, дым шёл из балкона пятиэтажного здания. В кратчайшее время работники МЧС ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается. Огонь повредил обшивку и два окна.

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