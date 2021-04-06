В Слуцке горел балкон. Фото

В понедельник, 5 апреля, в 15.51 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Комсомольской.
Когда спасатели прибыли на место, дым шёл из балкона пятиэтажного здания. В кратчайшее время работники МЧС ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается. Огонь повредил обшивку и два окна.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!