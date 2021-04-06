Не про прибыль и не про экономию. Выгодно ли быть огородником в Слуцке или дешевле купить в магазине

Из года в год заядлые огородники засаживают грядки, проводят всё свободное время в огороде и другой жизни не представляют. В свою очередь, противники труда на сотках убеждают, что дешевле всё купить.

Перед началом очередного дачного сезона «Кур'ер» решил свести огородный дебет с кредитом и посмотреть, насколько «дачная экономика» экономна.

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Помогли нам в этом три опытные огородницы из деревни Серяги — Людмила, Валентина и Галина, которые рассказали о ценах, основных работах и личном опыте.

Конечно же, наши подсчёты весьма субъективные, ведь условия у всех разные — и площадь участка, и почва, и предпочтения в овощном ассортименте.

Мы взяли за основу 10 соток, которые у наших среднестатистических огородников уже не первый год, поэтому теплица и прочий инвентарь и инструмент уже имеются, тратиться на них не надо. Для упрощения подсчётов решили, что все семена и рассаду наши огородники покупают. Итак, приступим.

Первая трата — семена

Как рассказала Галина, чаще всего деревенский огород сажается так: 2/3 участка — картофель, 1/3 — овощи. Поэтому из наших 10 соток 6 мы отдаём под картофель. При стандартной методике посадки одиночными рядами потребуется примерно по 25 кг клубней на сотку, то есть 150 кг на 6 соток.

По словам Галины, она разделяет семенной материал на три вида:

элитный (стоит 2−2,5 руб­ля за 1 кг),

простой семенной (стоит 1−1,2 рубля за 1 кг)

и мелкий, который сельчане отбирают на корм животным (стоит 60 копеек за 1 кг).

«Из всех что-то вырастет, — говорит она. — Элит­ным, конечно же, весь участок не засевают. Если только в качестве эксперимента или обновления сорта и разведения. Чаще всего участок засаживается семен­ным или мелким».

Считаем: 1 сотка — элитный (50−60 рублей), 5 соток — семенной и мелкий (125 рублей). Итого: семе­­на картофеля на 6 соток обошлись в 180 рублей.

Для посадки лука и чеснока возьмём 2 кг севка и 10 головок чеснока. Сегодня лук-севок продаётся в слуцких магазинах по 7−9 рублей за 1 кг, а чеснок — по 0,6 рубля за головку.

В итоге мы потратим 22 рубля.

Далее — семена основных овощных культур. Не будем разбираться с сортами и количеством семян в упаковках, возьмём усреднённые цены: огурцы (4 г) — 4 рубля, кабачки/цукини (4 г) — 4 рубля, фа­соль зерновая (100 г) — 5 рублей, фасоль спаржевая (40 г) — 3 рубля, морковь (2 г) — 3,5 рубля, свёкла красная (6 г) — 3 рубля, тыква (3 г) — 1 рубль, горох (100 г) — 4,5 рубля, щавель (2 г) — 1,2 рубля. Плюс ещё зелень: петрушка (4 г) — 1,2 рубля, укроп (4 г) — 1,2 рубля.

Итого семена основных овощных культур и зелени потянули на 31,6 рубля.

Усредним эти данные и получим: рассада томатов — 10 рублей, перцев — 7 рублей, капусты — 4 рубля. Итого: семена и рассада потянули на 254,6 рубля.

Подготовка огорода

По словам Галины, стоимость рассады в этом году назвать пока сложно, всё зависит от погоды и спроса. В прошлом же сезоне рассада томатов стоила 2−2,5 рубля за 10 растений, перца — 3−4 рубля за 10, капуста — 1−1,5 руб­ля за «кучку» (в кучке могло быть и 15, и 20 растений). По её словам, обычно дачники покупают: 40−60 шт. рассады томатов, 20−30 шт. перцев, 50 шт. капусты разных сроков созревания.

Чтобы всё росло и плодоносило, землю надо вспахать, удобрить, а потом ещё культивировать и обгонять всходы того же картофеля. Агротехника предписывает вносить в среднем 450 кг навоза на 1 сотку.

Как рассказала Валентина, в деревне Серяги частники навоз не продают, его можно только выписать в местном колхозе. Там он стоит 20 рублей за 1 тонну. Выписывают по 3 тонны, кото­рых на 10 соток мало. Но хорошо, что в тракторе всегда оказывается больше отпущенного лимита — загрузили и повезли. Так что навоз нам обойдётся в 60 рублей.

В деревнях редко кто перекапывает огород под лопату. Для этого есть кони, тракторы, культиваторы.

Валентина по памяти назвала расценки прошлого сезона:

вспашка трактором — 4 рубля за 1 сотку;

посадка картофеля под трактор — 4 рубля за 1 сотку;

культивация трактором — 1 рубль за 1 сотку;

вспашка конём, посадка под коня, боро­но­вание, обгонка картофеля — 7−8 руб­лей за 1 сотку.

Валентина уточнила, что культивацию надо делать по 2 раза за сезон и обгонку картофеля 1−2 раза, в зависимости от дружности всходов.

Считаем. Наши 10 соток трактором пахать не будем. Используем услуги живой тяги. Вспашка всего огорода и посадка 6 соток картофеля потянет на 70−80 рублей. Плюс один раз сделаем боронование вместо культивации, чтобы землю разбить, два раза обгоним картофель — около 90 рублей.

Итого: приведение земли в порядок вместе с удобрением заберёт из нашего кошелька 300 рублей.

Надо «похимичить»

Кроме навоза,

На 1 сотку весной при перекопке рекомендуется внести по 200 г азотных, фосфоросодержащих и калийных удобрений. Используем в подсчётах самые простые минеральные удобрения — мочевину (карбамид) (2,5 руб/кг), суперфосфат (3,2 руб/кг) и сульфат калия (5,9 руб/кг).

Итого выходит, что на минеральную подкормку мы отдадим как минимум 23 рубля. А ведь нужны ещё дополни­тельные подкормки в течение вегетации. Но не будем перегружать наш калькулятор.

Допустим, что и жуков сами соберём. Но вот от фитофторы обработка нужна. По словам Галины, она каждый сезон тратит не менее 20 рублей на химические средства от различных вредителей и фитофторы.

«Без этого никак, — говорит огородница. — Не хочется рисковать, ведь бывает, что всё так хорошо растёт, а тут один случайный туман — и все труды насмарку».

Итак, на «химию» и подкормки мы отложим 43 рубля.

Хотя, как рассказы­вает Людмила, огородница из Серяг, она на эти вещи денег не тратит.

«У меня своя „химия“, — рассказывает она. — Удобряю под кустики настоями и растворами золы, дрожжей, крапи­вой, луковой шелухой. Рецептов народных — море. Только надо найти свой».

Вывод: свой огород — это не совсем про экономию

По нашим самым минимальным подсчётам, на 10 соток огорода мы потратили около 600 рублей. Очень многого, конечно, не учли: и стоимости поездок на дачу, и воды, потраченной на полив, и своих трудов.

Что мы могли бы купить на 600 рублей на традиционной слуцкой сельхозярмарке в конце сентября 2020 года? Например, более 1 тонны картофеля, или столько же капусты, или репча­того лука, или моркови со свёклой. Даже помидоров можно было купить 350 кг.

Отсюда вывод: огородничество — это не про прибыль и не про экономию. Это приятное времяпрепровождение, если любишь копаться в земле, а свежие овощи и зелень — это всего лишь полезный бонус.