Десяток волков и 22 кабана. Сколько диких животных обитает в окрестностях Слуцка (рассказываем в картинках)

Ольга Паздерина
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Слуцкий лесхоз провёл учёт млекопитающих, которые обитают в его охотничьих угодьях — лесах, полях и на болотах.

Цифры «Кур'еру» предоставил Юрий Доманский, главный охотовед Слуцкого лесхоза.

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза
Учёт касался животных, на которых можно охотиться, купив путёвку. Инфографика: Ольна Паздерина. Фотографии: pixabay.com
Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза

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Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза (рассказываем в картинках)

Десяток волков и 22 кабана. Сколько животных обитает на территории Слуцкого лесхоза (рассказываем в картинках)