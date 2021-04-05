В Слуцке жительница новостройки для многодетных семей жалуется на перебои с горячей водой и не может узнать, кто должен решить эту проблему

В июле 2020 года в Слуцке открыли дом для многодетных семей по адресу Зелёная, 21. Одна из его жительниц, Ольга, пожаловалась в «Кур'ер», что в доме перебои с горячей водой.

Что говорит жительница дома

«Это продолжается с того времени, как мы заселились, уже 7 месяцев, — говорит Ольга. — Вода течёт сначала холодная. Её сливаешь 15 минут, и потом идёт горячая. Счётчик, соответственно, мотает горячую воду. Звонила в ЖКХ. Они говорили, мол, „у вас ещё никто не живёт, дом пока пустует“. Но около 10 квартир уже заселены».

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Что говорят ЖЭУ и УКС

Как рассказала «Кур'еру» Инна Лисок, начальник ЖЭУ № 5, с жильцами дома по этому вопросу уже беседовали. «Всем жителям объяснили, что это техническая недоработка при строительстве. Этим вопросом занимается УКС», — сказала Инна Анатольевна.

Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, сказал «Кур'еру», что дом был сдан ЖКХ и всё было в норме. У жильцов заключён договор с ЖКХ, и именно ЖКХ, а не УКС подаёт горячую воду. «Я пошлю работников проверить, — сказал Игорь Владимирович. — Но, скорее всего, вопросов по нашей части там не будет».