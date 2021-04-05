В детской поликлинике Слуцка изменились расписание работы врачей и нумерация участков. Таблица и списки

С 5 апреля 2021 года в детской поликлинике Слуцка меняется расписание и нумерация участков. 16-го участка больше не будет, но зато добавляется 7-й участок. Также дома, закреплённые за участками, перераспределяются. Кроме того, изменилось время приёма детей участковыми врачами.

Расписание приёма пациентов врачами детской поликлиники с 5.04.2021

№ УЧАСТКА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА КАБИНЕТЫ 1 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 218 2 11.00−14.00 17.00−20.00 8.00−11.00 14.00−17.00 17.00−20.00 218 4 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 217 5 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 203 6 11.00−14.00 17.00−20.00 8.00−11.00 14.00−17.00 17.00−20.00 217 7 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 219 8 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 219 9 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 218 10 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 218 11 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 217 13 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 219 14 11.00−14.00 14.00−17.00 (каб.202) 8.00−11.00 14.00−17.00 17.00−20.00 203 15 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 203 18 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 203 19 11.00−14.00 17.00−20.00 8.00−11.00 14.00−17.00 14.00−17.00 (каб. 202) 219 20 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 217

Дома, закреплённые за участками детской поликлиники

1 участок

ул. Копыльская, 29, 31, 33, 35

ул. Копыльская, частный сектор с 17 и выше, с 20 и выше

ул. Лобана с переулками

ул. Коммунальная

ул. Тополёвая

ул. Альсовая

ул. Жукова, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

ул. Жукова, частный сектор с 16 и выше

1, 2, 3, 4 переулки Урицкого

ул. Кононовича, 2, 4, 6, 8, 10 и выше

въезд Урицкого

ул. Монахова

ул. Заводская

ул. Светлая

ул. Солнечная, 1−6, 1а, 3а-5а

ул. Старые Лучники, 1, 1а, 3 (Копыльская)

ул. Слуцкие пояса

ул. Ленина, д. 185

2 участок

ул. Некрасова с 58 и выше, с 65 и выше

ул. Надречная с 1 и выше

проезд Надречный с 15 и выше

ул. Красноармейская с 28 и выше, с 23 и выше

ул. Социалистическая с 88 и выше

1 пер. Красноармейский: до 4

ул. Социалистическая, 130, 132, 134, 136, 138, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 178

ул. Братьев Гилевских

ул. Новая

ул. Малопадерская (вместо Луговой)

4 участок

ул. Тутаринова, 1, 3а, 5, 9, 18а, 13а, 13

ул. Молодёжная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15

д. Малое Журово

ул. Солигорская, 2/2, 12

ул. Головащенко, 8, 12, 16, 18

д. Криводубовка

ул. Виленская, 63, 65, 67, 69, 75

5 участок

ул. Строителей, 1, 3, 5, 6, 7, 8 и частный сектор

1 пер. М. Богдановича, частный сектор, 39, 37, 35, 41, 33

ул. М. Богдановича, 48, 59 и выше, 96 и выше

ул. Заречная, ул. Пугачёва

(9 в/г, ст. Новодворцы), ул. Восточная

Коттеджи:

Дружная, пр. Дружный, Цветочная, Обуховича, Добросельская, Вясковая, Добрянка, Листопадовская, Яблоневый сад, Любанская, пр. Любанский, Успольская, Житнёвая, Заможняя, Уреченская, ул. Радзивиловская, Р. Люксембург, 2, ул. М. Богдановича, 40, ул. Новосёлов, 1 пер. Чайковского, 1а, ул. Ясная, Каштановая, Урожайная, Тенистая.

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6 участок

ул. Чехова: 2 — 16, 15 — 27, 18, 31, 41, 43

ул. Левоняна,

ул. Губина,

ул. Дроботова

ул. Кольцова

ул. Ломоносова

ул. Островского

ул. Лермонтова

ул. Кирова

ул. Чкалова

ул. Калинина

ул. Бобруйская

ул. Борисовца, 10, 14, 16, 18, 20, 24

ул. Зелёная, 7а и частный сектор

ул. Жуковского с 11 и выше, с 16 и выше

1, 2, 3 пер. Жуковского

ул. Ленина, 241 — 289

7 участок

ул. Зелёная, 17, 17а, 19, 21, 23, 25

ул. Магистральная, 7, 3

ул. Борисовца, 20а, 30

ул. В. Витки, д.1

ул. Геологическая

ул. Криничная

ул. Славянская

ул. Ветеранов

ул. Сустречная

ул. Весенняя

ул. Радужная

ул. Озёрная

ул. Ржевская

ул. Горная

ул. Кадетская

ул. Зорная

ул. Васильковая

ул. Снежаньская

ул. Гагарина, 21, 38

ул. Гагарина, 33 — 47

8 участок

ул. Ленина, с 1 по 169 и 112, 118, 122, 124, 128, 134, 136а, 138а

ул. Энергетиков

ул. Я. Купалы, Рабочая с переулками

Вишнёвая, Тракторная, К. Прокопчика, Пролетарский проезд

2 Пролетарский переулок, Ленинская,

ул. Жукова, 7, 12а, 2, 4, 5а, 6, 10

ул. Уласовца, Мельничная,

П. Маглыша, проезд П. Маглыша,

Базарная с переулками,

2 Колхозная, 1 Колхозный переулок,

ул. Спасская (Абрикосовая)

ул. Новая (Выбранецкая)

ул. Зелёная (Летняя)

ул. Розы Люксембург (Гаспадарчая)

ул. Ивановская (Поселковая)

ул. Центральная (от черты города до дома № 100) (Брановичская)

ул. Садовая (Малиновая), ул. Вокзальная, 3

ул. Серяжская, ул. Хуторская

ул. Железнодорожная с переулками

ул. Куликова, 2 переулок Карла Либкнехта

9 участок

ул. Гагарина (кроме 21 и 38, 33 — 47)

Советская, 58, и выше, 75 и выше

ул. Серёгина с переулками

Скорины, Северная, Московская,

ул. Ленина, 248 и выше

ул. Ленина, 293а, 304, 305, 313, 313а

Геологоразведка, 295, 295б, 297, 301

ул. М. Горького, Суворова, Кутузова, Тихая,

ул. Куприянова с переулками

10 участок

ул. Чехова, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 59, 49

ул. Зелёная, 3, 3а, 5, 5а

ул. Загородная, 1 — 20

ул. Ивановского, 5, 5а

ул. Борисовца, 6

ул. 14 Партизан, 60, 66, 70

11 участок

ул. Чехова, 29, 33, 35, 37, 39

ул. Зелёная, 7, 9

ул. Ленина, 207

ул. 14 Партизан, 1, 6, 8, 56, 64, 64а

ул. Большое кольцо, ул. 1 Августа

11 Июля

ул. 14 Партизан, 19 — 61, 32 — 48

1 пер. 14 Партизан

2 пер. 14 Партизан

ул. Серпуховская, 2, 6, 8 и частный сектор

ул. Пионерская, 40, 44, 48, 50, частный сектор 26, 28, 30, 32

13 участок

ул. 8 Марта с переулками

ул. М. Богдановича, 10 — 36 (чётные)

1 пер., 2 пер. Красный

ул. Плиева, 1 — 11, 2 — 20

ул. 3 Трудовая

ул. Толстого 1, 2, 3, 4, 4а

1 пер. Толстого 1 и 2

ул. Р. Люксембург, частный сектор 1, 3, 11, 13, 15

ул. Ленина, 148, 150, 152, 187, 191 — 197, 201, 203

ул. Копыльская, 1, 3, 5, 4, 6, 9, 12, 14

ул. Парижской Коммуны, 4, 6, 8, 10, 11 и частный сектор

ул. Республиканская, 1, 3

ул. Пионерская, 1, 2, 4, 6, 10 и частный сектор

ул. Комсомольская, 3, 5, с переулками

пер. Крестьянский, ул. Кононовича частный сектор

ул. Корзуна, 1, 2, 5, 7, и частный сектор

ул. Красноармейская, 2 — 26, 1 — 21

ул. Комсомольская, 11 и частный сектор

1, 2 переулок Комсомольский

ул. Вечеркевича, ул. Набережная

ул. Зимняя, пер. Тупиковый

ул. Революционная частный сектор

14 участок

ул. Ленина, 211, 213, 215, 217, 221, 225, 231, 182 — 246

ул. 14 Партизан, 4

ул. Чехова, 3, 5

ул. Советская, 1 — 73, 2 — 66

ул. Гончарова с переулками

ул. Нахимова, ул. Тельмана, ул. А. Алешки,

ул. Крылова с переулками,

ул. Тургенева, ул. Мичурина,

ул. Школьная, ул. Баумана,

ул. Жуковского, 1 — 9, 2 — 14

ул. Пушкина

ул. Некрасова, 1 — 35, 2 — 34

ул. Богдана Хмельницкого до 41, до 52

1 переулок Якуба Коласа

ул. Козберга, 1 — 27, 2 — 30

15 участок

ул. Социалистическая, 2, 1, 3, 5, 108, 110, 112, 116, 118, 128, 140, частный сектор 10 — 86, 25 — 127

переулок Социалистический,

ул. Я. Коласа, 2 пер. Я. Коласа,

ул. и проезд Смоленский, Садовый проезд

3 пер. Красноармейский, 8 — 12, 5 — 15

4 пер. Красноармейский, 6 и выше, 5 и выше

ул. Некрасова, 36 — 56, 39 — 63

ул. Б. Хмельницкого, 39а, 30б и выше, 54 и выше

пер. Б. Хмельницкого, пер. Некрасова,

ул. Есенина, ул. Калиновского,

ул. Крылова, 31

ул. Ленина, 219, 223, 227

ул. Революционная, 1, 2

ул. 4 Трудовая

ул. Козберга, 29 и выше, 32 и выше

ул. Социалистическая, 1, 3, 5

ул. Маяковского, Октябрьская с переулками,

ул. Ленина, 154, 156 и частный сектор 160 — 180

18 участок

ул. Молодёжная, 7, 9

ул. Солигорская, 2, 6, 8, 10

ул. Тутаринова, 20, 22, 24, 24а и 26

1, 2, 3, 4 пер. Новый

Коттеджи:

ул. Солигорская ул. Новосельская проезд Западный ул. Западная ул. Брестская

ул. Крупской с переулками

ул. Виленская, 57, 59, 73, 108, 110, 45а (частный сектор 3 — 140)

ул. Вокзальная (все)

пер. Вокзальный (весь)

1, 2 Майский переулок

ул. Майский Посад

проезд Майский

ул. Красногвардейская с переулками

ул. Старобинская, проезд К. Либкнехта, ул. 2-я Западная

19 участок

ул. Чехова, 20, частный сектор с 76

ул. 14 Партизан, от 100 до конца, 91 дом по нечётной стороне

ул. Кольцевая

проезд Кольцевой

ул. Пупыревская

Урочище Пупырево

ул. Ивановского, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17

ул. Минская

20 участок