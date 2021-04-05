В детской поликлинике Слуцка изменились расписание работы врачей и нумерация участков. Таблица и списки

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С 5 апреля 2021 года в детской поликлинике Слуцка меняется расписание и нумерация участков. 16-го участка больше не будет, но зато добавляется 7-й участок. Также дома, закреплённые за участками, перераспределяются. Кроме того, изменилось время приёма детей участковыми врачами.

Расписание приёма пациентов врачами детской поликлиники с 5.04.2021

№ УЧАСТКА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА КАБИНЕТЫ
1 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 218
2 11.00−14.00 17.00−20.00 8.00−11.00 14.00−17.00 17.00−20.00 218
4 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 217
5 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 203
6 11.00−14.00 17.00−20.00 8.00−11.00 14.00−17.00 17.00−20.00 217
7 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 219
8 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 219
9 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 218
10 17.00−20.00 11.00−14.00 14.00−17.00 8.00−11.00 11.00−14.00 218
11 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 217
13 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 219
14 11.00−14.00 14.00−17.00 (каб.202) 8.00−11.00 14.00−17.00 17.00−20.00 203
15 8.00−11.00 14.00−17.00 11.00−14.00 17.00−20.00 14.00−17.00 203
18 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 203
19 11.00−14.00 17.00−20.00 8.00−11.00 14.00−17.00 14.00−17.00 (каб. 202) 219
20 14.00−17.00 8.00−11.00 17.00−20.00 11.00−14.00 8.00−11.00 217

Дома, закреплённые за участками детской поликлиники

1 участок

  • ул. Копыльская, 29, 31, 33, 35
  • ул. Копыльская, частный сектор с 17 и выше, с 20 и выше
  • ул. Лобана с переулками
  • ул. Коммунальная
  • ул. Тополёвая
  • ул. Альсовая
  • ул. Жукова, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
  • ул. Жукова, частный сектор с 16 и выше
  • 1, 2, 3, 4 переулки Урицкого
  • ул. Кононовича, 2, 4, 6, 8, 10 и выше
  • въезд Урицкого
  • ул. Монахова
  • ул. Заводская
  • ул. Светлая
  • ул. Солнечная, 1−6, 1а, 3а-5а
  • ул. Старые Лучники, 1, 1а, 3 (Копыльская)
  • ул. Слуцкие пояса
  • ул. Ленина, д. 185

2 участок

  • ул. Некрасова с 58 и выше, с 65 и выше
  • ул. Надречная с 1 и выше
  • проезд Надречный с 15 и выше
  • ул. Красноармейская с 28 и выше, с 23 и выше
  • ул. Социалистическая с 88 и выше
  • 1 пер. Красноармейский: до 4
  • ул. Социалистическая, 130, 132, 134, 136, 138, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 178
  • ул. Братьев Гилевских
  • ул. Новая
  • ул. Малопадерская (вместо Луговой)

4 участок

  • ул. Тутаринова, 1, 3а, 5, 9, 18а, 13а, 13
  • ул. Молодёжная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15
  • д. Малое Журово
  • ул. Солигорская, 2/2, 12
  • ул. Головащенко, 8, 12, 16, 18
  • д. Криводубовка
  • ул. Виленская, 63, 65, 67, 69, 75

5 участок

  • ул. Строителей, 1, 3, 5, 6, 7, 8 и частный сектор
  • 1 пер. М. Богдановича, частный сектор, 39, 37, 35, 41, 33
  • ул. М. Богдановича, 48, 59 и выше, 96 и выше
  • ул. Заречная, ул. Пугачёва
  • (9 в/г, ст. Новодворцы), ул. Восточная
  • Коттеджи:

Дружная, пр. Дружный, Цветочная, Обуховича, Добросельская, Вясковая, Добрянка, Листопадовская, Яблоневый сад, Любанская, пр. Любанский, Успольская, Житнёвая, Заможняя, Уреченская, ул. Радзивиловская, Р. Люксембург, 2, ул. М. Богдановича, 40, ул. Новосёлов, 1 пер. Чайковского, 1а, ул. Ясная, Каштановая, Урожайная, Тенистая.

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6 участок

  • ул. Чехова: 2 — 16, 15 — 27, 18, 31, 41, 43
  • ул. Левоняна,
  • ул. Губина,
  • ул. Дроботова
  • ул. Кольцова
  • ул. Ломоносова
  • ул. Островского
  • ул. Лермонтова
  • ул. Кирова
  • ул. Чкалова
  • ул. Калинина
  • ул. Бобруйская
  • ул. Борисовца, 10, 14, 16, 18, 20, 24
  • ул. Зелёная, 7а и частный сектор
  • ул. Жуковского с 11 и выше, с 16 и выше
  • 1, 2, 3 пер. Жуковского
  • ул. Ленина, 241 — 289

7 участок

  • ул. Зелёная, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
  • ул. Магистральная, 7, 3
  • ул. Борисовца, 20а, 30
  • ул. В. Витки, д.1
  • ул. Геологическая
  • ул. Криничная
  • ул. Славянская
  • ул. Ветеранов
  • ул. Сустречная
  • ул. Весенняя
  • ул. Радужная
  • ул. Озёрная
  • ул. Ржевская
  • ул. Горная
  • ул. Кадетская
  • ул. Зорная
  • ул. Васильковая
  • ул. Снежаньская
  • ул. Гагарина, 21, 38
  • ул. Гагарина, 33 — 47

8 участок

  • ул. Ленина, с 1 по 169 и 112, 118, 122, 124, 128, 134, 136а, 138а
  • ул. Энергетиков
  • ул. Я. Купалы, Рабочая с переулками
  • Вишнёвая, Тракторная, К. Прокопчика, Пролетарский проезд
  • 2 Пролетарский переулок, Ленинская,
  • ул. Жукова, 7, 12а, 2, 4, 5а, 6, 10
  • ул. Уласовца, Мельничная,
  • П. Маглыша, проезд П. Маглыша,
  • Базарная с переулками,
  • 2 Колхозная, 1 Колхозный переулок,
  • ул. Спасская (Абрикосовая)
  • ул. Новая (Выбранецкая)
  • ул. Зелёная (Летняя)
  • ул. Розы Люксембург (Гаспадарчая)
  • ул. Ивановская (Поселковая)
  • ул. Центральная (от черты города до дома № 100) (Брановичская)
  • ул. Садовая (Малиновая), ул. Вокзальная, 3
  • ул. Серяжская, ул. Хуторская
  • ул. Железнодорожная с переулками
  • ул. Куликова, 2 переулок Карла Либкнехта

9 участок

  • ул. Гагарина (кроме 21 и 38, 33 — 47)
  • Советская, 58, и выше, 75 и выше
  • ул. Серёгина с переулками
  • Скорины, Северная, Московская,
  • ул. Ленина, 248 и выше
  • ул. Ленина, 293а, 304, 305, 313, 313а
  • Геологоразведка, 295, 295б, 297, 301
  • ул. М. Горького, Суворова, Кутузова, Тихая,
  • ул. Куприянова с переулками

10 участок

  • ул. Чехова, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 59, 49
  • ул. Зелёная, 3, 3а, 5, 5а
  • ул. Загородная, 1 — 20
  • ул. Ивановского, 5, 5а
  • ул. Борисовца, 6
  • ул. 14 Партизан, 60, 66, 70

11 участок

  • ул. Чехова, 29, 33, 35, 37, 39
  • ул. Зелёная, 7, 9
  • ул. Ленина, 207
  • ул. 14 Партизан, 1, 6, 8, 56, 64, 64а
  • ул. Большое кольцо, ул. 1 Августа
  • 11 Июля
  • ул. 14 Партизан, 19 — 61, 32 — 48
  • 1 пер. 14 Партизан
  • 2 пер. 14 Партизан
  • ул. Серпуховская, 2, 6, 8 и частный сектор
  • ул. Пионерская, 40, 44, 48, 50, частный сектор 26, 28, 30, 32

13 участок

  • ул. 8 Марта с переулками
  • ул. М. Богдановича, 10 — 36 (чётные)
  • 1 пер., 2 пер. Красный
  • ул. Плиева, 1 — 11, 2 — 20
  • ул. 3 Трудовая
  • ул. Толстого 1, 2, 3, 4, 4а
  • 1 пер. Толстого 1 и 2
  • ул. Р. Люксембург, частный сектор 1, 3, 11, 13, 15
  • ул. Ленина, 148, 150, 152, 187, 191 — 197, 201, 203
  • ул. Копыльская, 1, 3, 5, 4, 6, 9, 12, 14
  • ул. Парижской Коммуны, 4, 6, 8, 10, 11 и частный сектор
  • ул. Республиканская, 1, 3
  • ул. Пионерская, 1, 2, 4, 6, 10 и частный сектор
  • ул. Комсомольская, 3, 5, с переулками
  • пер. Крестьянский, ул. Кононовича частный сектор
  • ул. Корзуна, 1, 2, 5, 7, и частный сектор
  • ул. Красноармейская, 2 — 26, 1 — 21
  • ул. Комсомольская, 11 и частный сектор
  • 1, 2 переулок Комсомольский
  • ул. Вечеркевича, ул. Набережная
  • ул. Зимняя, пер. Тупиковый
  • ул. Революционная частный сектор

14 участок

  • ул. Ленина, 211, 213, 215, 217, 221, 225, 231, 182 — 246
  • ул. 14 Партизан, 4
  • ул. Чехова, 3, 5
  • ул. Советская, 1 — 73, 2 — 66
  • ул. Гончарова с переулками
  • ул. Нахимова, ул. Тельмана, ул. А. Алешки,
  • ул. Крылова с переулками,
  • ул. Тургенева, ул. Мичурина,
  • ул. Школьная, ул. Баумана,
  • ул. Жуковского, 1 — 9, 2 — 14
  • ул. Пушкина
  • ул. Некрасова, 1 — 35, 2 — 34
  • ул. Богдана Хмельницкого до 41, до 52
  • 1 переулок Якуба Коласа
  • ул. Козберга, 1 — 27, 2 — 30

15 участок

  • ул. Социалистическая, 2, 1, 3, 5, 108, 110, 112, 116, 118, 128, 140, частный сектор 10 — 86, 25 — 127
  • переулок Социалистический,
  • ул. Я. Коласа, 2 пер. Я. Коласа,
  • ул. и проезд Смоленский, Садовый проезд
  • 3 пер. Красноармейский, 8 — 12, 5 — 15
  • 4 пер. Красноармейский, 6 и выше, 5 и выше
  • ул. Некрасова, 36 — 56, 39 — 63
  • ул. Б. Хмельницкого, 39а, 30б и выше, 54 и выше
  • пер. Б. Хмельницкого, пер. Некрасова,
  • ул. Есенина, ул. Калиновского,
  • ул. Крылова, 31
  • ул. Ленина, 219, 223, 227
  • ул. Революционная, 1, 2
  • ул. 4 Трудовая
  • ул. Козберга, 29 и выше, 32 и выше
  • ул. Социалистическая, 1, 3, 5
  • ул. Маяковского, Октябрьская с переулками,
  • ул. Ленина, 154, 156 и частный сектор 160 — 180

18 участок

  • ул. Молодёжная, 7, 9
  • ул. Солигорская, 2, 6, 8, 10
  • ул. Тутаринова, 20, 22, 24, 24а и 26
  • 1, 2, 3, 4 пер. Новый
  • Коттеджи:
      • ул. Солигорская
      • ул. Новосельская
      • проезд Западный
      • ул. Западная
      • ул. Брестская
  • ул. Крупской с переулками
  • ул. Виленская, 57, 59, 73, 108, 110, 45а (частный сектор 3 — 140)
  • ул. Вокзальная (все)
  • пер. Вокзальный (весь)
  • 1, 2 Майский переулок
  • ул. Майский Посад
  • проезд Майский
  • ул. Красногвардейская с переулками
  • ул. Старобинская, проезд К. Либкнехта, ул. 2-я Западная

19 участок

  • ул. Чехова, 20, частный сектор с 76
  • ул. 14 Партизан, от 100 до конца, 91 дом по нечётной стороне
  • ул. Кольцевая
  • проезд Кольцевой
  • ул. Пупыревская
  • Урочище Пупырево
  • ул. Ивановского, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17
  • ул. Минская

20 участок

  • ул. М. Богдановича, 29, 33, 88, 35 — 57, 27, 56 — 86
  • ул. Гастелло, ул. Луговая, ул. Полевая,
  • 2 пер. Богдановича
  • ул. Чапаева с переулками
  • ул. Чайковского с переулками
  • переулок Полевой, ул. Садовый Пасад
  • ул. Стародорожская с переулками
  • ул. Сентябрьская с переулками
  • ул. Р. Люксембург частный сектор
  • ул. Лацкова, ул. Толстого
  • 1 пер. Толстого с 9 до конца
  • ул. М. Богдановича, 5, 7 — 25
  • ул. Плиева, 13 и выше
  • ул. Розы Люксембург с 16 и выше