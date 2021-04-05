В детской поликлинике Слуцка изменились расписание работы врачей и нумерация участков. Таблица и списки

С 5 апреля 2021 года в детской поликлинике Слуцка меняется расписание и нумерация участков. 16-го участка больше не будет, но зато добавляется 7-й участок. Также дома, закреплённые за участками, перераспределяются. Кроме того, изменилось время приёма детей участковыми врачами.
Расписание приёма пациентов врачами детской поликлиники с 5.04.2021
|№ УЧАСТКА
|ПОНЕДЕЛЬНИК
|ВТОРНИК
|СРЕДА
|ЧЕТВЕРГ
|ПЯТНИЦА
|КАБИНЕТЫ
|1
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|8.00−11.00
|218
|2
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|17.00−20.00
|218
|4
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|11.00−14.00
|217
|5
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|11.00−14.00
|203
|6
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|17.00−20.00
|217
|7
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|8.00−11.00
|219
|8
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|11.00−14.00
|219
|9
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|14.00−17.00
|218
|10
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|11.00−14.00
|218
|11
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|14.00−17.00
|217
|13
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|14.00−17.00
|219
|14
|11.00−14.00
|14.00−17.00 (каб.202)
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|17.00−20.00
|203
|15
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|14.00−17.00
|203
|18
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|8.00−11.00
|203
|19
|11.00−14.00
|17.00−20.00
|8.00−11.00
|14.00−17.00
|14.00−17.00 (каб. 202)
|219
|20
|14.00−17.00
|8.00−11.00
|17.00−20.00
|11.00−14.00
|8.00−11.00
|217
Дома, закреплённые за участками детской поликлиники
1 участок
- ул. Копыльская, 29, 31, 33, 35
- ул. Копыльская, частный сектор с 17 и выше, с 20 и выше
- ул. Лобана с переулками
- ул. Коммунальная
- ул. Тополёвая
- ул. Альсовая
- ул. Жукова, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- ул. Жукова, частный сектор с 16 и выше
- 1, 2, 3, 4 переулки Урицкого
- ул. Кононовича, 2, 4, 6, 8, 10 и выше
- въезд Урицкого
- ул. Монахова
- ул. Заводская
- ул. Светлая
- ул. Солнечная, 1−6, 1а, 3а-5а
- ул. Старые Лучники, 1, 1а, 3 (Копыльская)
- ул. Слуцкие пояса
- ул. Ленина, д. 185
2 участок
- ул. Некрасова с 58 и выше, с 65 и выше
- ул. Надречная с 1 и выше
- проезд Надречный с 15 и выше
- ул. Красноармейская с 28 и выше, с 23 и выше
- ул. Социалистическая с 88 и выше
- 1 пер. Красноармейский: до 4
- ул. Социалистическая, 130, 132, 134, 136, 138, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 178
- ул. Братьев Гилевских
- ул. Новая
- ул. Малопадерская (вместо Луговой)
4 участок
- ул. Тутаринова, 1, 3а, 5, 9, 18а, 13а, 13
- ул. Молодёжная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15
- д. Малое Журово
- ул. Солигорская, 2/2, 12
- ул. Головащенко, 8, 12, 16, 18
- д. Криводубовка
- ул. Виленская, 63, 65, 67, 69, 75
5 участок
- ул. Строителей, 1, 3, 5, 6, 7, 8 и частный сектор
- 1 пер. М. Богдановича, частный сектор, 39, 37, 35, 41, 33
- ул. М. Богдановича, 48, 59 и выше, 96 и выше
- ул. Заречная, ул. Пугачёва
- (9 в/г, ст. Новодворцы), ул. Восточная
- Коттеджи:
Дружная, пр. Дружный, Цветочная, Обуховича, Добросельская, Вясковая, Добрянка, Листопадовская, Яблоневый сад, Любанская, пр. Любанский, Успольская, Житнёвая, Заможняя, Уреченская, ул. Радзивиловская, Р. Люксембург, 2, ул. М. Богдановича, 40, ул. Новосёлов, 1 пер. Чайковского, 1а, ул. Ясная, Каштановая, Урожайная, Тенистая.
6 участок
- ул. Чехова: 2 — 16, 15 — 27, 18, 31, 41, 43
- ул. Левоняна,
- ул. Губина,
- ул. Дроботова
- ул. Кольцова
- ул. Ломоносова
- ул. Островского
- ул. Лермонтова
- ул. Кирова
- ул. Чкалова
- ул. Калинина
- ул. Бобруйская
- ул. Борисовца, 10, 14, 16, 18, 20, 24
- ул. Зелёная, 7а и частный сектор
- ул. Жуковского с 11 и выше, с 16 и выше
- 1, 2, 3 пер. Жуковского
- ул. Ленина, 241 — 289
7 участок
- ул. Зелёная, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
- ул. Магистральная, 7, 3
- ул. Борисовца, 20а, 30
- ул. В. Витки, д.1
- ул. Геологическая
- ул. Криничная
- ул. Славянская
- ул. Ветеранов
- ул. Сустречная
- ул. Весенняя
- ул. Радужная
- ул. Озёрная
- ул. Ржевская
- ул. Горная
- ул. Кадетская
- ул. Зорная
- ул. Васильковая
- ул. Снежаньская
- ул. Гагарина, 21, 38
- ул. Гагарина, 33 — 47
8 участок
- ул. Ленина, с 1 по 169 и 112, 118, 122, 124, 128, 134, 136а, 138а
- ул. Энергетиков
- ул. Я. Купалы, Рабочая с переулками
- Вишнёвая, Тракторная, К. Прокопчика, Пролетарский проезд
- 2 Пролетарский переулок, Ленинская,
- ул. Жукова, 7, 12а, 2, 4, 5а, 6, 10
- ул. Уласовца, Мельничная,
- П. Маглыша, проезд П. Маглыша,
- Базарная с переулками,
- 2 Колхозная, 1 Колхозный переулок,
- ул. Спасская (Абрикосовая)
- ул. Новая (Выбранецкая)
- ул. Зелёная (Летняя)
- ул. Розы Люксембург (Гаспадарчая)
- ул. Ивановская (Поселковая)
- ул. Центральная (от черты города до дома № 100) (Брановичская)
- ул. Садовая (Малиновая), ул. Вокзальная, 3
- ул. Серяжская, ул. Хуторская
- ул. Железнодорожная с переулками
- ул. Куликова, 2 переулок Карла Либкнехта
9 участок
- ул. Гагарина (кроме 21 и 38, 33 — 47)
- Советская, 58, и выше, 75 и выше
- ул. Серёгина с переулками
- Скорины, Северная, Московская,
- ул. Ленина, 248 и выше
- ул. Ленина, 293а, 304, 305, 313, 313а
- Геологоразведка, 295, 295б, 297, 301
- ул. М. Горького, Суворова, Кутузова, Тихая,
- ул. Куприянова с переулками
10 участок
- ул. Чехова, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 59, 49
- ул. Зелёная, 3, 3а, 5, 5а
- ул. Загородная, 1 — 20
- ул. Ивановского, 5, 5а
- ул. Борисовца, 6
- ул. 14 Партизан, 60, 66, 70
11 участок
- ул. Чехова, 29, 33, 35, 37, 39
- ул. Зелёная, 7, 9
- ул. Ленина, 207
- ул. 14 Партизан, 1, 6, 8, 56, 64, 64а
- ул. Большое кольцо, ул. 1 Августа
- 11 Июля
- ул. 14 Партизан, 19 — 61, 32 — 48
- 1 пер. 14 Партизан
- 2 пер. 14 Партизан
- ул. Серпуховская, 2, 6, 8 и частный сектор
- ул. Пионерская, 40, 44, 48, 50, частный сектор 26, 28, 30, 32
13 участок
- ул. 8 Марта с переулками
- ул. М. Богдановича, 10 — 36 (чётные)
- 1 пер., 2 пер. Красный
- ул. Плиева, 1 — 11, 2 — 20
- ул. 3 Трудовая
- ул. Толстого 1, 2, 3, 4, 4а
- 1 пер. Толстого 1 и 2
- ул. Р. Люксембург, частный сектор 1, 3, 11, 13, 15
- ул. Ленина, 148, 150, 152, 187, 191 — 197, 201, 203
- ул. Копыльская, 1, 3, 5, 4, 6, 9, 12, 14
- ул. Парижской Коммуны, 4, 6, 8, 10, 11 и частный сектор
- ул. Республиканская, 1, 3
- ул. Пионерская, 1, 2, 4, 6, 10 и частный сектор
- ул. Комсомольская, 3, 5, с переулками
- пер. Крестьянский, ул. Кононовича частный сектор
- ул. Корзуна, 1, 2, 5, 7, и частный сектор
- ул. Красноармейская, 2 — 26, 1 — 21
- ул. Комсомольская, 11 и частный сектор
- 1, 2 переулок Комсомольский
- ул. Вечеркевича, ул. Набережная
- ул. Зимняя, пер. Тупиковый
- ул. Революционная частный сектор
14 участок
- ул. Ленина, 211, 213, 215, 217, 221, 225, 231, 182 — 246
- ул. 14 Партизан, 4
- ул. Чехова, 3, 5
- ул. Советская, 1 — 73, 2 — 66
- ул. Гончарова с переулками
- ул. Нахимова, ул. Тельмана, ул. А. Алешки,
- ул. Крылова с переулками,
- ул. Тургенева, ул. Мичурина,
- ул. Школьная, ул. Баумана,
- ул. Жуковского, 1 — 9, 2 — 14
- ул. Пушкина
- ул. Некрасова, 1 — 35, 2 — 34
- ул. Богдана Хмельницкого до 41, до 52
- 1 переулок Якуба Коласа
- ул. Козберга, 1 — 27, 2 — 30
15 участок
- ул. Социалистическая, 2, 1, 3, 5, 108, 110, 112, 116, 118, 128, 140, частный сектор 10 — 86, 25 — 127
- переулок Социалистический,
- ул. Я. Коласа, 2 пер. Я. Коласа,
- ул. и проезд Смоленский, Садовый проезд
- 3 пер. Красноармейский, 8 — 12, 5 — 15
- 4 пер. Красноармейский, 6 и выше, 5 и выше
- ул. Некрасова, 36 — 56, 39 — 63
- ул. Б. Хмельницкого, 39а, 30б и выше, 54 и выше
- пер. Б. Хмельницкого, пер. Некрасова,
- ул. Есенина, ул. Калиновского,
- ул. Крылова, 31
- ул. Ленина, 219, 223, 227
- ул. Революционная, 1, 2
- ул. 4 Трудовая
- ул. Козберга, 29 и выше, 32 и выше
- ул. Социалистическая, 1, 3, 5
- ул. Маяковского, Октябрьская с переулками,
- ул. Ленина, 154, 156 и частный сектор 160 — 180
18 участок
- ул. Молодёжная, 7, 9
- ул. Солигорская, 2, 6, 8, 10
- ул. Тутаринова, 20, 22, 24, 24а и 26
- 1, 2, 3, 4 пер. Новый
- Коттеджи:
-
-
- ул. Солигорская
- ул. Новосельская
- проезд Западный
- ул. Западная
- ул. Брестская
-
- ул. Крупской с переулками
- ул. Виленская, 57, 59, 73, 108, 110, 45а (частный сектор 3 — 140)
- ул. Вокзальная (все)
- пер. Вокзальный (весь)
- 1, 2 Майский переулок
- ул. Майский Посад
- проезд Майский
- ул. Красногвардейская с переулками
- ул. Старобинская, проезд К. Либкнехта, ул. 2-я Западная
19 участок
- ул. Чехова, 20, частный сектор с 76
- ул. 14 Партизан, от 100 до конца, 91 дом по нечётной стороне
- ул. Кольцевая
- проезд Кольцевой
- ул. Пупыревская
- Урочище Пупырево
- ул. Ивановского, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17
- ул. Минская
20 участок
- ул. М. Богдановича, 29, 33, 88, 35 — 57, 27, 56 — 86
- ул. Гастелло, ул. Луговая, ул. Полевая,
- 2 пер. Богдановича
- ул. Чапаева с переулками
- ул. Чайковского с переулками
- переулок Полевой, ул. Садовый Пасад
- ул. Стародорожская с переулками
- ул. Сентябрьская с переулками
- ул. Р. Люксембург частный сектор
- ул. Лацкова, ул. Толстого
- 1 пер. Толстого с 9 до конца
- ул. М. Богдановича, 5, 7 — 25
- ул. Плиева, 13 и выше
- ул. Розы Люксембург с 16 и выше