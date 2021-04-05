В Могилёвской области ракетный комплекс врезался в деревенский дом: хозяйка случайно уцелела

Ракетный комплекс врезался в дом и снёс чуть ли не половину здания. Его 85-летняя хозяйка в этот момент была на улице, благодаря чему чудом уцелела. Однако ей стало плохо — поднялось давление, даже пришлось вызвать «скорую». На месте аварии работала ГАИ, сообщает TUT.BY.

Это случилось утром 5 апреля в деревне Моисеевичи Осиповичского района.

Как рассказала TUT. BY дочь владелицы дома, она была у матери — находилась во дворе, — когда около 10 утра услышала жуткий треск и удар. Выбежала за забор — и увидела въехавшую в стену дома военную технику. По счастливому совпадению её мать, 85-летняя Анна Николаевна, которая обычно живёт в доме одна, как раз вышла на улицу — это её и спасло. Врезавшаяся в дом военная техника — это тактический ракетный комплекс «Точка-У».

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Семья недавно делала ремонт в доме: в прошлом году сменили шифер, укрепили брёвна перекрытия, в этом — обшили стены и потолок гипсокартоном, сменили полы, буквально завтра собирались клеить обои.

Ракетный комплекс военные уже вытащили с помощью грузовика и пообещали возместить ущерб, добавила женщина.

Обновлено в 13.18.

По данным Министерства обороны, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат-срочник, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением.

Дочь хозяйки дома рассказала, что повреждения дома значительные — здание перекосилось. Минобороны же в официальном заявлении указывает, что самоходная пусковая установка «задела угол жилого дома» — и публикует фото с хозяйкой дома вот с такого ракурса. «Военным ведомством начата проверка по факту ДТП. Военная техника исправна.

Повреждения жилого дома устраняются воинской частью», — сообщает Минобороны.