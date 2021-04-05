Если Благовещение — большой христианский праздник и про него знает большинство, то о Дне супа догадываются немногие. Он отмечается в начале недели. Ещё один повод вспомнить про близких родственников — День братьев и сестёр.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

5 апреля — Международный день супа. Слово «суп» произошло от латинского «suppa», что в переводе — хлеб, размоченный в отваре или бульоне. В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, и каждый вид имеет варианты.

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6 апреля — Международный день спорта на благо развития и мира. Он учреждён ООН в 2013 году. В этом году организаторы объявили девиз дня: «Поможем покончить с пандемией, обеспечив всем защиту от COVID-19». Организаторы предложили с 31 марта по 6 апреля выкладывать в соцсетях фотографии или видео, показывающие роль спорта в жизни с хэштегами #OnlyTogether и #SportDay.

7 апреля (дата для православных) — Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника передаёт главный смысл события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Христа. Кроме посещения храма, рекомендуется провести время с семьёй или близкими людьми, но не в одиночестве, оказать помощь тому, кто нуждается, покормить бездомных животных.

8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов в Беларуси.

9 апреля — Международный день ТОП-менеджера. Отмечается с 2009 года во второй четверг апреля. Это профессиональный праздник для руководителей высшего звена компаний: финансовых, коммерческих, технических директоров, консультантов, начальников отделов, бизнес-тренеров, учредителей предприятий.

10 апреля — День братьев и сестёр. Традиция отмечать День братьев и сестёр 10 апреля пришла из США. Его инициатором стала Клаудия Эварт. Её брат и сестра умерли в раннем возрасте. В память о них организовала праздник, а в качестве даты выбрала 10 апреля — День рождения её сестры. Праздник, впервые проведённый в 1998 году в США, распространился и в других странах. Главное в этот день — вспомнить о своих братьях и сёстрах: позвонить им, встретиться, сделать маленькие подарки.

11 апреля — День войск противовоздушной обороны Беларуси. Был установлен в 1998 году, но традиция ведётся с советских времён. С 1995 года Беларусь является участницей Объединённой системы ПВО стран СНГ. Кроме того, вот уже 10 лет военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси несут совместное боевое дежурство с силами и средствами противовоздушной обороны России.