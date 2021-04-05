От корвалола до боярышника. Минздрав запретил аптекам продавать по ночам спиртовые настойки

В аптеках в Беларуси с 21.00 до 8.00 больше не будут продавать спиртосодержащие лекарства, пишет TUT.BY. Речь в том числе идёт о каплях корвалол, успокоительных каплях, настойках пустырника и календулы. Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Постановление Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14 вносит изменения в постановление ведомства от 27 декабря 2006 года № 120. Теперь в аптеках, в том числе в больницах, не осуществляется продажа спиртосодержащих лекарственных препаратов в период с 21.00 до 8.00.
В перечень попал 21 препарат:
- диаротокан;
- диаротокан-плюс;
- настойка аралии;
- настойка женьшеня;
- настойка элеутерококка;
- настойка боярышника;
- трикардин;
- успокоительные капли;
- диагиперон;
- настойка календулы;
- настойка эхинацеи пурпурной;
- муравьиный спирт;
- барбовал;
- настойка корня валерианы;
- корвалдин;
- корвалол;
- настойка пиона;
- настойка пустырника;
- рамевал;
- седанол;
- сердечные капли.
Как пояснили в справочной аптечной сети «Белфармация», в ночное время приобрести такого рода лекарства нельзя.
Подобный запрет Минздрав вводил в 2016 году, тогда с помощью него боролись с немедицинским использование препаратов. Ведомство разработало письмо от 19 декабря 2016 г. № 4−2−6/829−1135 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств».