От корвалола до боярышника. Минздрав запретил аптекам продавать по ночам спиртовые настойки

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В аптеках в Беларуси с 21.00 до 8.00 больше не будут продавать спиртосодержащие лекарства, пишет TUT.BY. Речь в том числе идёт о каплях корвалол, успокоительных каплях, настойках пустырника и календулы. Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Постановление Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14 вносит изменения в постановление ведомства от 27 декабря 2006 года № 120. Теперь в аптеках, в том числе в больницах, не осуществляется продажа спиртосодержащих лекарственных препаратов в период с 21.00 до 8.00.

В перечень попал 21 препарат:

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  • диаротокан;
  • диаротокан-плюс;
  • настойка аралии;
  • настойка женьшеня;
  • настойка элеутерококка;
  • настойка боярышника;
  • трикардин;
  • успокоительные капли;
  • диагиперон;
  • настойка календулы;
  • настойка эхинацеи пурпурной;
  • муравьиный спирт;
  • барбовал;
  • настойка корня валерианы;
  • корвалдин;
  • корвалол;
  • настойка пиона;
  • настойка пустырника;
  • рамевал;
  • седанол;
  • сердечные капли.

Как пояснили в справочной аптечной сети «Белфармация», в ночное время приобрести такого рода лекарства нельзя.

Подобный запрет Минздрав вводил в 2016 году, тогда с помощью него боролись с немедицинским использование препаратов. Ведомство разработало письмо от 19 декабря 2016 г. № 4−2−6/829−1135 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств».