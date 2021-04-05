От корвалола до боярышника. Минздрав запретил аптекам продавать по ночам спиртовые настойки

В аптеках в Беларуси с 21.00 до 8.00 больше не будут продавать спиртосодержащие лекарства, пишет TUT.BY. Речь в том числе идёт о каплях корвалол, успокоительных каплях, настойках пустырника и календулы. Об этом говорится в постановлении Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Постановление Минздрава от 23 февраля 2021 года № 14 вносит изменения в постановление ведомства от 27 декабря 2006 года № 120. Теперь в аптеках, в том числе в больницах, не осуществляется продажа спиртосодержащих лекарственных препаратов в период с 21.00 до 8.00.

В перечень попал 21 препарат:

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диаротокан;

диаротокан-плюс;

настойка аралии;

настойка женьшеня;

настойка элеутерококка;

настойка боярышника;

трикардин;

успокоительные капли;

диагиперон;

настойка календулы;

настойка эхинацеи пурпурной;

муравьиный спирт;

барбовал;

настойка корня валерианы;

корвалдин;

корвалол;

настойка пиона;

настойка пустырника;

рамевал;

седанол;

сердечные капли.

Как пояснили в справочной аптечной сети «Белфармация», в ночное время приобрести такого рода лекарства нельзя.

Подобный запрет Минздрав вводил в 2016 году, тогда с помощью него боролись с немедицинским использование препаратов. Ведомство разработало письмо от 19 декабря 2016 г. № 4−2−6/829−1135 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств».