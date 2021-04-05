В Беларуси за два месяца подорожали морковь, свёкла и картофель. Минсельхозпрод пояснил, в чём проблема

За первые два месяца этого года значительно выросли цены на многие овощи. Например, в январе и феврале цены на картофель поднялись более чем на 21%. Как пишет TUT. BY, профсоюзы бьют тревогу, что овощи, выращиваемые в Беларуси, активно дорожают не только из-за сезонного фактора. В Минсельхозпроде объяснили, почему так подорожала продукция, которую выращивают отечественные сельхозпредприятия.

В феврале этого года по сравнению с декабрём прошлого профсоюзы зафиксировали значительный рост цен на некоторые овощи. Например, морковь подорожала в среднем на 26%, свёкла — примерно на 25%, капуста — на 15%. Картофель, согласно официальной статистике, даже вошёл в список товаров — лидеров по росту цен в январе и феврале. Белстат говорит, что его средняя цена выросла на 21,3%.

По логике овощи, собранные осенью и хранящиеся до лета, должны с каждым месяцем дешеветь, ведь они теряют свои полезные свойства и товарный вид. Однако в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сказали, что именно из-за хранения овощей цены на них и поднимаются.

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Читательница TUT. BY Елена позвонила на телефонную линию Минсельхозпрода, которую в субботу проводила Алла Ломакина, замминистра, и рассказала, что ей сказали по этому вопросу.

— Цены на овощи растут именно потому, что на их стоимость накладываются затраты по хранению. Поднимается стоимость энергоресурсов, которые нужны для этого. Плюс в процессе хранения идёт потеря продукции. Как сказала замминистра, у нас нет бюджетных средств для того, чтобы можно было выкупать у сельскохозяйственных предприятий их продукцию и хранить. Нет больших хранилищ, куда бы можно было сложить все запасы. Всё на балансе у производителей. Не у всех сельхозорганизаций есть современные хранилища, чтобы было меньше потерь, — передаёт слова замминистра читательница TUT.BY.

В Минсельхозпроде полагают, что «у нас нет чёткого алгоритма взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями, к этим стабилизационным фондам получается слегка формальное отношение, а у торговых объектов нет обязательства покупать овощи, которые закладываются. Поэтому они выкупаются не в том объёме, в котором мы их храним. Получается, что сельхозпредприятиям и не дают продать их вовремя, но и не работают с ними системно».

— В министерстве говорят, что должны быть чёткие договоры, заключённые с каждым производителем на постоянную отгрузку, и что они пытаются найти пути решения, — продолжает Елена.

Ранее. Профсоюзы снова бьют тревогу: сильно дорожают белорусские овощи. Они придумали, как решить проблему