У Министерства информации новый руководитель. Игорь Луцкий перешёл в Администрацию президента

По сообщению пресс-службы, Александр Лукашенко назначил министром информации Владимира Перцова.

Ранее Владимир Перцов занимал должность директора Представительства МТРК «Мир» в Беларуси.

Как пишет TUT. BY, Владимир родился 7 мая 1974 года в Витебске. Окончил худграф Витебского госуниверситета и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. На телевидение попал в 1993 году. Был автором и ведущим программ Витебской студии телевидения, а позже — ток-шоу Первого Национального телеканала «Будни». В 1998-м возглавил первую Витебскую FM-радиостанцию «Радио-Витебск». С 2002 года работал председателем и директором Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008 по 2010 год возглавлял дирекцию телеканала «РТР-Беларусь» на «Столичном телевидении».

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Игорь Луцкий, который возглавлял Министерство информации меньше года, назначен замглавы Администрации президента.