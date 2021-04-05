«Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя». Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси, после поражения в Бельгии решил подать в отставку. Об этом сообщает сайт АБФФ. Он обратился с заявлением к футбольной общественности.

— Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришёл к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

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Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперёд, необходимы изменения, — заявил Михаил Мархель.

Ранее. Крупнейшее поражение. Сборная Бельгии разгромила сборную Беларуси в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 со счётом 8:0