Здравствуйте. Слышал, что в субботу открыли на улице 14-ти Партизан большой «азиатский магазин». Думается, вы все знаете, что это такое — очень дешёвая одежда, которая пошита не очень понятно где и как, никогда не знаешь, на раз её тебе хватит или на несколько, вредно её носить или нет.

Вы задумывались, много таких магазинов у нас или нет? Я вот примерно посчитал.

В 21-м универсаме 800 м2, там, где «Радуга», около 1500 м2 и так далее. Их я насчитал 8 штук. Набежало минимум 5000 м2. Хотя если посчитать тщательнее, то подозреваю, что наберётся все 7000 м2. Простите за такую погрешность. Но что такое 5000 м2?

Торговая площадь «Виталюра» в Слуцке 655 м2. А если оба этажа, то что-то типа 1300 м2. Получается, у нас «азиатских магазинов» как четыре «Виталюра». Но что мелочиться? Если все «азиатские магазины» Слуцка поместить на 10 000 м2 «Маяка», то они займут половину «Маяка». Вы представляете масштаб?

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Я не говорю, что такие магазины плохо. Много моих знакомых закупаются там. Дёшево же. Кому-то за такие деньги проще иметь «одноразовые» вещи.

Я даже не смотрю на то, что где-то в Средней Азии кому-то мы даём работу и вымывается из страны валюта.

Мне просто интересно: вот есть у нас слуцкий бренд MUA и Normal, шьёт и продаёт «Марк Формэль». Мы всё время сражаемся за урожайность льна-долгунца, что-то там пытаемся воскресить. Я верю: если бы до наших времён дожила текстильная фабрика, то сейчас бы её точно добили.

Я за конкуренцию. И правильно, что такие магазины пускают в Слуцк. В конце концов, Беларусь входит в Евразийский экономический союз и Таможенный союз и нельзя ставить препятствия. Тем более, к примеру, в новом магазине на улице 14-ти Партизан хозяином вроде как числится гражданка Татьяна из города Горки Могилёвской области, а не гражданин другой страны.

Но когда видишь такие объёмы, хочется спросить: может, надо меру знать? Может, как-то подрегулировать? Может, конкуренция должна быть равной?

Вы же представляете, какая огромная налоговая и часто ещё социальная нагрузка лежит на отечественных предприятиях, которые шьют одежду? Сколько у них навешано других разных расходов. Сколько им нужно пройти согласований, исполнить команд и процедур для любого новшества…

Так и получается, что в новом «азиатском магазине» майка по 3 рубля, а примерно такая же отечественная — 13 рублей (вопрос качества оставляем за скобками).

А что платят в наш бюджет владельцы таких магазинов? И у кого остаётся больше оборотных средств на развитие и улучшение конкурентного преимущества? Вот ведь вопрос, да?

Буду благодарен, если мне расскажут, где проследить пути следования интересам Беларуси и тому, как чиновники на местном уровне проводят принципы государственной политики. Может, в других городах с этим не так, как в Слуцке. Я не знаю.

Но, может, я зря про всё это рассуждаю. Какая экономика, ЕАЭС, баланс, конкуренция? Что за умничанье?! Может, только таким магазинам у нас и должен быть зелёный свет, потому что всё упирается в один простой факт. Мы настолько богатые, что только таким «дешманским шмотом» и можем прикрыть наши голые от счастья попы. Зря мы, что ли, лидируем в мире по росту цен? Как сообщила ООН, за 10 лет цены в Беларуси выросли на 408%. Больше только в Венесуэле и Южном Судане. Так что, майка за 3 рубля — это наше спасение. А закроют ещё одно местное предприятие — не страшно. Зато откроют 5 новых магазинов.