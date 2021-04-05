«Чем чревато неосознанное восприятие информации». В Любанском районе милиция и БРСМ провели диалоговую площадку с детьми и педагогами

Редакция газеты «Голас Любаншчыны» поддержала традицию проведения диалоговых площадок в нашей республике. Районка выступила инициатором такого мероприятия на базе Сосновской средней школы № 1 Любанского района.

На встречу собрались учителя и ученики 6−11 классов этого учебного заведения. Также были приглашены Сергей Башура, заместитель начальника Любанского РОВД, подполковник милиции, и Сергей Карань, первый секретарь райкома ОО «БРСМ».

Тема мероприятия: «Молодежь Любанщины. Наше будущее — ваш выбор».



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Татьяна Матусевич, главный редактор газеты, выступила с приветственной речью от имени коллектива районного издания. Она отметила, что цель подобных встреч с различными категориями граждан состоит в построении содержательной беседы, возможности услышать друг друга, высказать пожелания и инициативы, а самое главное — найти понимание и точки соприкосновения по определённым моментам. Также ею была поднята тема фейковых новостей в интернет-пространстве: как их распознать, кому и зачем они выгодны, как воздействуют на наше сознание и чем чревато неосознанное восприятие информации. Представитель правоохранительных органов рассказал присутствующим о действующем законодательстве в отношении несовершеннолетних, предостерег от поступков, которые могут привести к необратимым последствиям. О видах деятельности и возможностях членов БРСМ в республике и в районе поведал Сергей Карань. Учащиеся и педагоги внимательно слушали гостей, а позже задавали волнующие их вопросы, высказывали предложения.