«30 литров полусладкого». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались местные жители и гости Случчины на прошедшей неделе, с 29 марта по 4 апреля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от OlGA ♏ (@olga_navoschik)

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Публикация от Maria Nikitina (@marianikitsina)

 

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Публикация от Alexandra (@alexandra_makhlaika)

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Публикация от Romanovich Viktor (@_romanovichviktor)

 

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Публикация от Анастасия Ахрамович (@nastya_akhramovich)

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Публикация от Ди (@tskv_di)

 

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Публикация от Алексей Януш (@yalexiii)

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Публикация от АЛЁНА | ДЕВУШКА — ЭНЕРДЖАЙЗЕР (@belenka.a)

 

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Публикация от Лопатик Сергей (@svlapatsik)