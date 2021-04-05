Ищем дом и заботливых хозяев. Люди, отзовитесь

Газета «Кур'ер» продолжает цикл публикаций про животных, которые ищут дом и хозяев. Если вы мечтали о питомце — самое время его приобрести.

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Кошка-голубоглазка Софья ищет дом. 5 месяцев, чистая, ходит в лоток, окрас сиамской породы с небольшими отклонениями. Очень игривая, будет хорошей мышеловкой. Звоните: (8029) 553 48 59.

Щенок ищет дом и любящих и ответственных хозяев, возраст — 3 месяца, бегал по проезжей части дороги. Звоните: (8029) 361 19 00.

Особенная кошка Маруся. Ей около года, стерилизована. У кошки отсутствует часть задней лапки. Ласковая. Ест сухой корм. Ходит в лоток. Передержка заканчивается. Звоните: (8029) 935 84 65.

Котёнок-мальчик около 5 месяцев в добрые руки. Возможна доставка. Звоните: (8029) 634 90 02.