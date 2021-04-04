На войне все средства хороши. Американец поймал преступника с помощью вибратора

Житель американского штата Теннесси задержал преступника, проникшего в дом, с помощью вибратора, который принадлежал соседке его девушки. Об этом случае, точнее о его последствиях, рассказали в клининговой компании, которая убиралась на месте происшествия.

Парень спас девушку посреди ночи, когда та внезапно закричала. Он забежал к ней, увидел в комнате преступника и схватил первый попавшийся под руку предмет. С помощью секс-игрушки он и обезвредил бандита. Далее пострадавшие набрали 911.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spaulding Decon (@crimescenecleaning)

Приехавшие полицейские обнаружили на месте окровавленный вибратор и самого нарушителя закона. Был ли он в сознании или без — не уточняется.