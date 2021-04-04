Как в Слуцке прошли крестный ход в честь памяти Софии Слуцкой и служба, на которую приехал митрополит. Фото

В воскресенье, 4 апреля, в Слуцке православные верующие прошли крестным ходом от Свято-Михайловского собора на Социалистической, по улицам 14 Партизан, Чехова, Ивановского до храма преподобного Паисия Святогорца на Магистральной. Ход был посвящён Дню памяти святой Софии Слуцкой.

Потом прошла литургия, освящение кровельных (фронтонных) крестов для приходского дома имени Митрополита Филарета и закладка сквера в честь Митрополита Филарета. На торжества приехал митрополит Минский и Заславский Вениамин. Смотрите фотографии Романа Михновца. Напомним, что в прошлом году крестный ход отменили из-за эпидемии коронавируса.