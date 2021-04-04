Происшествия на выходных: пятилетний мальчик потерялся, и его нашли погибшим

На пожаре в Пуховичском районе погибли маленький ребёнок и его бабушка

Рано утром в субботу случился пожар в агрогородке Зазерка Пуховичского района. Горел жилой дом. Его хозяйка — 34-летняя женщина, которая находится в декрете.

Пожарные успели спасти 4-летнюю дочь хозяйки. Она госпитализирована с отравлением дымом. Но годовалый сын хозяйки и её мать-пенсионерка погибли. Причины пожара и гибели устанавливаются.

На пожаре в Могилёвской области погиб 60-летний мужчина

Также около шести утра в субботу горел дом в деревне Хворостяны Славгородского района Могилёвской области. На пожаре найден погибшим хозяин дома 1960 года рождения. МЧС

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В Брестском районе мужчина погиб в ДТП

В субботу вечером в Брестском районе на трассе случилась авария. 38-летняя женщина на «Чери» сбила 59-летнего пешехода. Он находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Мужчина умер на месте. В отношении водителя Брестский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело. Reform.by

В Гомеле мужчину засыпало землёй на стройке

Видео: МЧС

Вечером 3 апреля в Гомеле мужчина копал траншею под канализацию. В какой-то момент грунт обвалился, мужчину засыпало по грудь. Спасатели откопали пострадавшего. Медики увезли его в больницу с многочисленными травмами. TUT.BY

В Борисовском районе потерялся ребёнок. Его нашли погибшим

На «Гродно Азот» — пролив агрессивных химикатов

В воскресенье примерно в 16.00 поисково-спасательному отряду «Ангел» сообщили, что в Борисовском районе возле деревни Житьково пропал пятилетний ребёнок. Волонтёры стали собираться, но в 16.45 им сообщили: малыша нашли мёртвым в реке. Он утонул. До трагедии ребёнок со взрослыми находился около реки. В какой-то момент он пропал из виду, и родители стали его искать.

В одном из цехов «Гродно Азота» в воскресенье случилась авария. Из цистерны пролились агрессивные химикаты. На предприятии сообщили, что пострадавших нет и что инцидент не повлияет на производство. Последствия аварии ликвидируются. Reform.by