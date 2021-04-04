В воскресенье, 4 апреля, в рамках третьего тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против минского «Динамо». В матче победу одержали хозяева поля со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в первом тайме на 30-й минуте встречи. В результате неудачного сброса Александра Анюкевича (защитника ФК «Слуцк») мяч попал в ноги полузащитнику «Динамо» Жан Морелю По. Легионер носком, в одно касание, перебросил вратаря случчан Илью Брановца и отправил мяч в сетку ворот «бело-синих». Этот гол стал победным для минской команды.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» расположился на 13-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — жодинское «Торпедо-БелАЗ». Следите за анонсом!