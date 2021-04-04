Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня «Америка» под Слуцком

Когда я услышала, что в Слуцком районе есть деревня Америка, моё любопытство потребовало его удовлетворить. В голове сразу закрутились вопросы: почему Америка, может, надо мной пошутили, почему её тогда нет на карте? Я поехала выяснять.

Всё оказалось намного проще. Америка действительно существует. Вот только официальное название деревни — Середняки. О самих Середняках я расскажу позже, а сейчас объясню, каким образом Америка связана с этой деревней.

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До 1931 года вокруг Середняков находилось несколько хуторов. Один из них был за железной дорогой, и, когда туда пришла коллективизация, решили его присоединить к самим Середнякам.

Люди упорно сопротивлялись созданию колхоза. И жители хутора, и жители Середняков были категорически против переселения. Однако советскую власть это мало волновало. С крестьянами тогда не считались, и их права часто игнорировались. Поэтому хутор, находившийся на границе с колхозом, был включён в колхоз без согласия его хозяев.

Хутор не просто включили в колхоз. Дома принудительно перевезли из точки, А в точку Б. Жители Середняков были практически в бешенстве — их фруктовые сады пострадали. На место деревьев поставили дома новых соседей. Людям пришлось принять как должное новое соседство. Они заново учились общаться между собой, дружить. А новую улицу в шутку прозвали Соединёнными Штатами Америки. Название сохранилось и спустя 90 лет. А местные, когда вызывают по телефону скорую помощь, говорят: «Нам в Америку, пожалуйста».