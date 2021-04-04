Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня «Америка» под Слуцком

Александра Шагойко
-
0

Когда я услышала, что в Слуцком районе есть деревня Америка, моё любопытство потребовало его удовлетворить. В голове сразу закрутились вопросы: почему Америка, может, надо мной пошутили, почему её тогда нет на карте? Я поехала выяснять.

Всё оказалось намного проще. Америка действительно существует. Вот только официальное название деревни — Середняки.

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка
Дорога в Америку. Фотографии: Александра Шагойко
О самих Середняках я расскажу позже, а сейчас объясню, каким образом Америка связана с этой деревней.

Реклама

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка

До 1931 года вокруг Середняков находилось несколько хуторов. Один из них был за железной дорогой, и, когда туда пришла коллективизация, решили его присоединить к самим Середнякам.

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка

Люди упорно сопротивлялись созданию колхоза. И жители хутора, и жители Середняков были категорически против переселения. Однако советскую власть это мало волновало. С крестьянами тогда не считались, и их права часто игнорировались. Поэтому хутор, находившийся на границе с колхозом, был включён в колхоз без согласия его хозяев.

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка

Хутор не просто включили в колхоз. Дома принудительно перевезли из точки, А в точку Б. Жители Середняков были практически в бешенстве — их фруктовые сады пострадали. На место деревьев поставили дома новых соседей.

Без Байдена и Трампа. Как выглядит деревня Америка, что недалеко от Слуцка
Сохранившийся до нашего времени хуторской дом
Людям пришлось принять как должное новое соседство. Они заново учились общаться между собой, дружить. А новую улицу в шутку прозвали Соединёнными Штатами Америки. Название сохранилось и спустя 90 лет. А местные, когда вызывают по телефону скорую помощь, говорят: «Нам в Америку, пожалуйста».