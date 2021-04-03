«Муж умудрялся встречаться с бывшей женой и любовницей. А у нас четверо детей». Ответ психолога

Читательница TUT. BY пишет о том, что полгода назад в их отношениях с мужем начался разлад. Правда, которая всплыла через некоторое время, шокировала женщину: оказалось, любимый супруг завёл любовницу, а также стал снова встречаться с бывшей женой. Ситуацию осложняют четверо детей, которых воспитывает пара. Уходить или дать последний шанс? Отвечает Виктория Сацевич, психолог.

— Мы с мужем воспитываем четверых детей. Двое детей от первого брака мужа, один ребёнок от моего первого брака и ещё один — общий. Все детки живут с нами, его дети называют меня мамой, мой ребёнок тоже считает его отцом. У нас была счастливая семья, как я думала.

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Но полгода назад муж изменился, начал обвинять меня в том, что я не так воспитываю детей, что он устал от моей любви. И в итоге пару раз поднял на меня руку, потом очень извинялся, но это повторялось.

Я вообще не понимала, что происходит, и от греха подальше забрала всех детей и ушла от него. Он приходил, просил прощения, уговаривал вернуться. Я сдалась и вернулась в наш дом. Но через две недели мне позвонила его первая жена и сообщила, что у них три раза были близкие отношения. Муж во всём признался, и я попросила его уйти. В течение месяца он периодически приходил и просил прощения. И я бы, может, простила, если бы не всплыл ещё один его роман на стороне.

То есть у него была любовница, параллельно он несколько раз спал со своей первой женой и пытался вернуться ко мне.

Муж ничего не отрицает, сказал, что ему очень стыдно и он просит меня простить его и начать новую жизнь. Я пытаюсь, я очень хочу, но меня не покидает мысль, что он опять будет мне изменять и в итоге уйдёт. Как справиться с этим, подскажите.

Комментарий психолога:

— Непростая у вас сложилась ситуация. И состоит она из повторов того, что уже было. Повторяется цикл предательств и возвращений, расстались — опять вместе, и вновь расстались. Как будто каждый раз вы с мужем проверяете друг друга, поменялось ли что-то в отношениях или всё между вами осталось по-прежнему.

Из прочтения вашего письма я не смогла понять одну важную вещь: ваших чувств к супругу как к мужчине. Вы много пишете о детях, о том, что вы приняли деток друг друга от предыдущих браков. Это замечательно. Но ведь изменяет супруг не детям, а вам, его жене, его женщине. Смогли ли вы вдвоём хоть раз поговорить о собственных чувствах и отношениях? Чего вы как женщина ждёте от своего партнёра и каковы его ожидания от ваших отношений. Именно чувства партнёров друг к другу и составляют основу брака.

Вы говорите о том, что вас не устраивает поведение супруга уже более полугода, а также что он никак не меняется, продолжает обижать вас снова и снова. Всё ваше внимание либо в прошлом опыте, когда партнёр уже причинил вам боль, либо в будущем — а именно в ожидании очередного его предательства. Я хочу вернуть вас к вашим собственным чувствам в настоящем. Попробуйте подумать и ответить честно самой себе: зачем вам именно этот человек? С чем вы не готовы мириться в отношении партнёра, но продолжаете это делать? Зачем вы это делаете? Какими вы видите свои счастливые семейные отношения?

А затем обязательно нужно поговорить с партнёром, не в качестве родителей четверых детей, а как мужчина и женщина. Дать каждому возможность рассказать о том, чего он хочет и не хочет, и, вероятно, появится, наконец, возможность услышать и понять друг друга, а следовательно, и шанс спасти отношения.