Эхо недели: Слуцкая «Радуга» в ожидании закрытия, первоапрельские шутки и обновлённые законы

На этой неделе жители Слуцка говорили о том, что «Радуга» скоро закроется. Первоапрельским «новостям» «Кур'ера» многие опять поверили. А правовые акты Беларуси несколько изменились.
В городе и районеНа этой неделе стало известно, что «Радуга» на улице 14 Партизан закроется, и вместо неё будет другой магазин. Собственник здания Владимир Делендик собирается сдать его в аренду другой сети. «Радуга» закроется не раньше 9 апреля. Но точная дата пока неизвестна. «Кур'ер» сфотографировал магазин на память.
На этой неделе стало известно о смерти бывшего директора санатория «Случь» Михаила Марачковского. Также ушёл из жизни работник этого санатория, бывший военный, Михаил Лесницкий. И большим потрясением для всего культурного сообщества Слуцка стала смерть в 50 лет Игоря Климова, известного в Слуцке художника и музыканта.
Первое апреля — никому не верю. А «Кур'еру» — верюПо старой традиции, 1 апреля «Кур'ер» публиковал новости-розыгрыши. Как обычно, они были похожи на правду, но таковой не являлись. И опять же как обычно, многие случчане поверили в эти новости. И писали то радостные, то гневные комментарии в соцсетях.
Первоапрельскими шутками были следующие публикации:
- целый новостной обзор про KFС вместо «Фиалки», новую муку класса «Премиум», которую можно есть сырой, и прочее;
- новость про то, что вместо закрывшегося «Домашнего» будет IKEA;
- график отключения горячей воды в Слуцке на три недели и месяц;
- новость, что в старинном здании Слуцка нашли старинную секс-игрушку.
Политика
Власти определили, сколько еды и средств гигиены будут выдавать задержанным. Например, тем, кто содержится в СИЗО, варёных яиц выдадут 2 штуки в неделю, а туалетной бумаги — 25 метров в месяц. Это примерно половина рулона дешёвой однослойной бумаги.
Адвоката Сергея Зикрацкого, который защищал белорусских журналистов, лишают лицензии. Вот, что он рассказал об этом. Также Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов.
В законодательстве Беларуси грядут и уже происходят различные изменения.
- Тех, кто на предприятиях будет призывать к политическим забастовкам, официально разрешат увольнять.
- Сотрудникам государственных СМИ и силовикам при необходимости дадут телохранителя. И даже изменят внешность.
- Депутаты приняли в первом чтении поправки в законы об экстремизме. Проект, среди прочего, расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы».
- В закон о СМИ тоже готовят изменения. Например, можно будет лишать ресурс статуса СМИ без решения суда.
- Изменится и закон об адвокатуре. Адвокатам, которые работают в бюро, могут запретить представлять клиентов по уголовным и административным делам или вообще ликвидировать адвокатские бюро.
В Барановичской гимназии детям дали заполнить анкеты, чтобы проверить уровень их «идеологического воспитания». У ребят спросили, в числе прочего, про митинги, госсимволику и экстремизм.
30 марта Александр Лукашенко подписал указ об ответных санкциях.
ЭкономикаСлуцкая налоговая напоминает, как пахать землю другим людям за деньги и не нарушать закон. Регистрироваться как ИП не нужно, но придётся заплатить единый налог.
В Беларуси рекордно упали реальные пенсии. Это связано с инфляцией.
Происшествия
В прошлое воскресенье ночью в деревне Гороховка загорелась баня. Сотрудники МЧС потушили пожар. Сгорели кровля, перекрытие и предбанник.
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«Кур'ер» сделал простые картинки, которые помогут ответить детям на вопрос «Почему у нас два флага?».
Наша сотрудница Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. Ловите фото из Подлесья.
Но Александра привозит из наших деревень не только фото. Почитайте её интервью с Анной Волковой, пенсионеркой-блогером и мамой белорусской певицы Кати Волковой. Анна рассказала, как блог помогает ей вытягивать себя из депрессии после того, как умер муж.