Эхо недели: Слуцкая «Радуга» в ожидании закрытия, первоапрельские шутки и обновлённые законы

На этой неделе жители Слуцка говорили о том, что «Радуга» скоро закроется. Первоапрельским «новостям» «Кур'ера» многие опять поверили. А правовые акты Беларуси несколько изменились.

В городе и районе

На этой неделе стало известно, что «Радуга» на улице 14 Партизан, и вместо неё будет другой магазин. Собственник здания Владимир Делендиксдать его в аренду другой сети. «Радуга» закроется не раньше 9 апреля. Но точная дата пока неизвестна. «Кур'ер»магазин на память.

На этой неделе стало известно о смерти бывшего директора санатория «Случь» Михаила Марачковского. Также ушёл из жизни работник этого санатория, бывший военный, Михаил Лесницкий. И большим потрясением для всего культурного сообщества Слуцка стала смерть в 50 лет Игоря Климова, известного в Слуцке художника и музыканта.

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Первое апреля — никому не верю. А «Кур'еру» — верю

По старой традиции, 1 апреля «Кур'ер» публиковал новости-розыгрыши. Как обычно, они были похожи на правду, но таковой не являлись. И опять же как обычно, многие случчане поверили в эти новости. И писали то радостные, то гневные комментарии в соцсетях.

Первоапрельскими шутками были следующие публикации:

целый новостной обзор про KFС вместо «Фиалки», новую муку класса «Премиум», которую можно есть сырой, и прочее;

про KFС вместо «Фиалки», новую муку класса «Премиум», которую можно есть сырой, и прочее; новость про то, что вместо закрывшегося «Домашнего» будет IKEA ;

; график отключения горячей воды в Слуцке на три недели и месяц;

горячей воды в Слуцке на три недели и месяц; новость, что в старинном здании Слуцка нашли старинную секс-игрушку.

Политика

Власти определили, сколько еды и средств гигиены будут выдавать задержанным. Например, тем, кто содержится в СИЗО, варёных яиц выдадут 2 штуки в неделю, а туалетной бумаги — 25 метров в месяц. Это примерно половина рулона дешёвой однослойной бумаги.

Адвоката Сергея Зикрацкого, который защищал белорусских журналистов, лишают лицензии. Вот, что он рассказал об этом. Также Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов.

В законодательстве Беларуси грядут и уже происходят различные изменения.

Тех, кто на предприятиях будет призывать к политическим забастовкам, официально разрешат увольнять .

. Сотрудникам государственных СМИ и силовикам при необходимости дадут телохранителя . И даже изменят внешность.

. И даже изменят внешность. Депутаты приняли в первом чтении поправки в законы об экстремизме . Проект, среди прочего, расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы».

. Проект, среди прочего, расширяет определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы». В закон о СМИ тоже готовят изменения . Например, можно будет лишать ресурс статуса СМИ без решения суда.

. Например, можно будет лишать ресурс статуса СМИ без решения суда. Изменится и закон об адвокатуре. Адвокатам, которые работают в бюро, могут запретить представлять клиентов по уголовным и административным делам или вообще ликвидировать адвокатские бюро.

В Барановичской гимназии детям дали заполнить анкеты, чтобы проверить уровень их «идеологического воспитания». У ребят спросили, в числе прочего, про митинги, госсимволику и экстремизм.

30 марта Александр Лукашенко подписал указ об ответных санкциях.

Экономика

Слуцкая налоговая напоминает, как пахать землю другим людям за деньги и не нарушать закон. Регистрироваться как ИП не нужно, нозаплатить единый налог.

В Беларуси рекордно упали реальные пенсии. Это связано с инфляцией.

Происшествия

В прошлое воскресенье ночью в деревне Гороховка загорелась баня. Сотрудники МЧС потушили пожар. Сгорели кровля, перекрытие и предбанник.

Почитать и посмотреть

«Кур'ер» сделал простые картинки, которые помогут ответить детям на вопрос «Почему у нас два флага?».

Наша сотрудница Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. Ловите фото из Подлесья.

Но Александра привозит из наших деревень не только фото. Почитайте её интервью с Анной Волковой, пенсионеркой-блогером и мамой белорусской певицы Кати Волковой. Анна рассказала, как блог помогает ей вытягивать себя из депрессии после того, как умер муж.