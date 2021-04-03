Если маленьким детям мы постоянно рассказываем о том, что «в розетку пальцы засовывать нельзя», то с подросшими детьми правила безопасности в быту многие упускают. Напоминаем о некоторых опасностях, которые ещё раз важно проговорить с детьми любого возраста.

1. Телефоны в ванне

Современные подростки проводят с электронными устройствами практически всё время. Они пользуются ими везде: когда переходят через дорогу, во время уроков и даже в ванне. Иногда дети так увлечены происходящим на экране, что забывают об элементарных правилах безопасности, что приводит к печальным последствиям. Например, использование телефона в ванне может закончиться летальным исходом. Наталья Жданова, физик:

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— Для начала разберёмся в понятиях. В зарядном устройстве телефона происходит преобразование высокого напряжения (220 В) в низкое (5 В). Вообще, высокое напряжение, к которому мы подключаем телефон, не должно попадать на выход зарядного устройства и на корпус телефона. Но в некоторых случаях это всё-таки происходит.

Удар током может произойти, если высокое напряжение «пробивает» корпус телефона. И последствия для человека зависят от силы тока, который пройдёт через тело. Сила тока определяется напряжением и сопротивлением. Чем меньше сопротивление, тем больше будет ток. Сопротивление тела человека достаточно большое, но оно может очень сильно изменяться в зависимости от многих факторов. Так, сопротивление влажной кожи уменьшается на 50%. Даже наличие ранок и ссадин приводит к уменьшению сопротивления

Представим, что человек лежит в ванне. Ванны в наших квартирах заземлены. И вот он берёт мокрой рукой телефон, подключённый к зарядному устройству. И по роковой случайности именно в этот момент происходит пробой высокого напряжения на корпус телефона. Тогда ток пройдёт по телу человека через сердце в землю. Это может вызвать остановку сердца и клиническую смерть.

2. Игры с подножками

Многим детям кажется забавным ставить друг другу подножки. Или, подойдя сзади, ударить по пятке во время того, как человек делает шаг. К сожалению, такие игры часто заканчиваются не просто падениями, а приводят к более серьёзным последствиям. Екатерина Леонтьева, педиатр:

— Думаю, что ответ на вопрос, опасны или нет такие игры, очевиден. Конечно, опасны, потому что могут стать причиной самых разных травм: чаще всего это ушибы мягких тканей, гематомы, вывихи суставов. В некоторых случаях это может привести даже к переломам, ушибам и/или сотрясениям головного мозга.

В любом случае после падений в результате подобных игр ребёнку нужен осмотр травматолога. Это необходимо для исключения более серьёзных травм (переломы, сотрясения), которые требуют обязательной госпитализации и оказания первой помощи.

К сожалению, игры с подножками могут нанести ребёнку не только физический вред: часто подобные ситуации используются детьми как травля/буллинг ребят в попытке высмеять, обидеть или задеть их таким образом (подставив подножку, толкнув или ударив). В таком случае важно, чтобы родители и ребёнка-агрессора, и ребёнка-жертвы не только обратили на это внимание, но и вовремя обратились к грамотному психологу и/или психотерапевту, чтобы избежать более тяжёлых последствий.

3. «Солнышко» на качелях

Через «солнышко» на качелях, кажется, проходили все поколения. Это дворовое развлечение, когда качели раскачиваются с такой силой, что начинают делать полные обороты вокруг перекладины — и на вершине каждого из них ребёнок оказывается висящим вниз головой. Особые мастера «солнышка» делают его стоя. Бывает, что дети не удерживаются и выпадают, получая многочисленные травмы. Захар Менькин, травматолог-ортопед:

— Полный оборот вокруг перекладины на качелях, или «солнышко», — серьёзный источник опасности. В принципе, качели — это потенциально очень травматичное устройство для детей всех возрастов. А большинство попыток сделать «солнышко» обычно заканчиваются госпитализацией.

Падения происходят из-за того, что ребёнку не удаётся удержаться в вертикальном положении на качелях в высшей точке. В этой позе вес всего тела переносится на руки. А такую нагрузку могут выдержать только руки тренированных спортсменов. У большинства детей просто не хватает сил удержать себя руками.

Последствия могут быть разными: начиная от лёгких ушибов и заканчивая переломами позвоночника и черепно-мозговыми травмами. Часто случаются переломы рук, сотрясения головного мозга, повреждения лицевой части черепа. Тут надо понимать, что травмы, полученные при падении, — ещё не всё. Они дополняются травмами от «прилетающих» на лежащего ребёнка качелей.

4. Игры с удушением

«Собачий кайф» — это детская игра, в которой дети пытаются вызвать особые ощущения путём кратковременного удушения. Действует она так: от удушения идёт сдавление сонных артерий, человек на несколько секунд теряет сознание, а дальше, вследствие гипоксии мозга, у него начинаются галлюцинации и возникает кратковременное ощущение «опьянения». Дарья Щукина, педиатр:

— Когда мозг не получает достаточного количества кислорода, ему не хватает ресурса для работы, поэтому у человека могут начаться галлюцинации или кратковременные потери сознания. Именно этих ощущений и пытаются добиться подростки, когда занимаются краткосрочным удушением. Поэтому «собачий кайф» очень опасен: иногда можно не рассчитать. Если недостаток кислорода в мозгу будет слишком длительным, это может привести к летальному исходу.

То же самое происходит, когда человек тонет: мозг не получает достаточного количества кислорода, вследствие чего умирает, что приводит к необратимым последствиям.

5. Зацепинг

Зацепинг — страшный сон любого родителя. Каждую неделю в новостных сводках появляются страшные истории о том, как одного ребёнка ударило током, а другой не удержался и упал на рельсы. Но почему-то подростки всё равно продолжают цепляться за вагоны метро и электричек. Илья Хломов, психолог:

— Зацепинг — страшное, но привлекательное для подростков занятие. Страшное, потому что опасное и на пределе контроля. Привлекательное, потому что на пределе возможностей, — можно получить массу впечатлений и переживаний.

Зацепинг — это адреналин, сразу за выбросом которого в организме наступает расслабление. Кроме чисто физических ощущений, опыт зацепинга помогает некоторым подросткам почувствовать, что они «способны на подвиг», ответить себе и друзьям на вопрос «А я так могу?».

Второй вопрос, на который подросток может найти ответ, цепляясь к электричке: «Как на меня смотрят другие, какое место я занимаю в группе сверстников, какой я по сравнению с ними, чем от них отличаюсь?». Оба эти вопроса нормальные и полезные, но путь, по которому идёт подросток в поиске ответов на них, может быть очень опасным.

Подросткам очень сложно видеть перспективу своих поступков, выстраивать причинно-следственные связи и оценивать реальные риски. И в этом заключается одна из главных причин, по которым подростки занимаются зацепингом. Это занятие стоит в одном ряду с уличными драками или экспериментами с психоактивными веществами. Механизм примерно такой же: последствия не оцениваются, а впечатлений можно получить массу.

Очевидно, что подростковый возраст сам по себе очень рискованное время в жизни любого человека. Самое лучшее, что в этот момент может произойти, — появление в жизни подростка дружественного взрослого, на которого он может опереться, поговорить, просто побыть рядом и понаблюдать, как этот взрослый живёт.

Как стать таким взрослым? Нужно быть честным и внимательным и при этом достаточно отдельным. С одной стороны, открыто обсуждать острые темы, спорные ситуации, пробовать понять позицию и переживания подростка. Сохранять спокойствие, когда подростка захлестывают эмоции. Важно помочь ему увидеть, какой он, чем он хорош, какие у него сильные стороны, а где он очевидно не справляется.

Подросток должен иметь другие способы проверить свои возможности, пройти по грани, получить представление о своём месте в значимой для него социальной группе. И самый простой способ добиться всего этого — спорт.