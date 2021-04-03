«После смерти мужа Instagram-друзья вытянули меня из депрессии». Как пенсионерка из слуцкой деревни Городище стала блогером

Путешествуя по слуцким деревням, «Кур'ер» много рассказывает о жителях села, в основном об их творческих талантах, о мастерах и мастерицах. А вот встретить пенсионерку-блогера, на которую менее чем за год подписались 800 человек, до сих пор не случалось.

Анне Волковой 61 год. Родилась она в деревне Городище. Окончив в 1976 году школу, уехала получать высшее образование в Минск. Будучи студенткой, нашла свою любовь, вышла замуж. В семье родились двое детей.

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О муже и детях

«Муж был хорошим семьянином, оберегал меня, семью обеспечивал, работал дальнобойщиком, — рассказывает Анна. — Я была домохозяйкой, занималась детьми, жила их жизнью и жизнью мужа. Как женщина я была реализована и очень счастлива.

Мы часто приезжали из Минска в Городище. Здесь мой муж учился ходить за плугом, ухаживать за частным домом. Мы поставили новую печь, провели канализацию, создали все удобства и собирались сюда переехать.

Мои дети — моя отрада. Поддерживаю их во всём. Так вышло, что у старшего сына с первой женой не сложился брак, он развёлся. Но сумел сохранить хорошие отношения с бывшей женой и остался любящим папой для их дочки.

Я порадовалась за него, когда он встретил женщину, у которой было двое деток. И теперь у меня трое любимых внуков.

Моя дочь — певица, автор песен (Катя Волкова, участница телепроекта «Хочу в Виа Гру» — Прим.ред.). Она неординарная личность, человек-искусство. Пишет стихи, песни, активно ведёт социальные сети, снимает вайны. Я солидарна со всем, что делает моя дочь. Мы с ней сошлись и в политических взглядах.

Горе приходит неожиданно

Всё чудесно было в моей жизни, пока мужу не поставили страшный диагноз — рак 4-й стадии. Всё из-за того, что он был ликвидатором аварии на ЧАЭС. Два года назад его не стало. В одну секунду я потеряла мужа, друга и любовь своей жизни. Мне как будто отрезали крылья… У меня пропал аппетит, я забыла, как жевать, перестала улыбаться, стала как каменная. Самое страшное, что я не могла плакать.

Дети пытались вытянуть меня из этого состояния. Дочь даже становилась на колени, плакала, чтобы я пришла в себя. Мне самой хотелось быть прежней, но ничего не выходило. Когда болит душа — ни с чем не сравнить. От такой боли таблеток нет. Пришлось обратиться к специалистам.

Я попала в клинику «Новинки». Многие думают, что это страшное учреждение, но на самом деле там много молодых, красивых людей. Благодаря врачам я начала приходить в себя. На очередном сеансе гипноза я наконец-то увидела голубое небо и птицу. Из глаз потекли слёзы. Доктор прервал сеанс и спросил, что мне приснилось, с чем сон ассоциируется. Я рассказала. Он внимательно выслушал и дал мне совет переехать в деревню.

Жизнь в деревне

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

Весной 2020-го я переехала в Городище. Сестру позвала жить с собой. Мы с ней вместе прожили целый апрель. Я начала потихоньку оживать, радоваться жизни. Тут приезжает сын сестры и забирает её на дачу.

Впервые за 61 год мне предстояло ночевать одной. Я проплакала весь день. Вечером позвонил сын. Я давилась слезами в трубку и боялась выдать себя, чтобы не огорчать его. А он решил, что у меня неисправен телефон, и купил мне новый андроид вместо старого кнопочного. Научил им пользоваться.

Через неделю приехала дочь и предложила завести Instagram. Помогла мне создать аккаунт, объяснила, научила. И вот я опубликовала одну фотографию, вторую. Вошла во вкус. Начала писать посты: истории про маму, про свою жизнь, про моё отношение к актуальным событиям.

Жизнь в «инста-мире»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

Постепенно на мой аккаунт начали подписываться люди. На сегодняшний день у меня почти 800 подписчиков. И когда мне грустно, когда ночью бессонница, я уже ни к кому не бегу, никому не звоню, не надоедаю, а просто захожу в Instagram. И сразу ловлю сообщения: «Здравствуйте, Анна! Вам не спится?».

Теперь каждое утро начинается со stories, каждый вечер я обдумываю, про что напишу завтра, что расскажу людям. Мне некогда крутить в голове плохие мысли или сплетничать — живу в своём «инста-мире».

Считаю, что именно Instagram-друзья спасли меня, вытянули из депрессии. Жизнь заиграла другими красками и обрела смысл. А какая была поддержка, когда Катю забрали с митинга на Окрестина! 13 суток ада в материнском сердце. Но море людей писали мне слова поддержки, предлагали приехать, поддерживали.

Мой совет ровесникам

Люди в возрасте обладают огромными знаниями и умениями, которыми всегда можно и нужно делиться, передавать ценную информацию. И делать это можно с помощью интернета. Не бойтесь, просто начните!"