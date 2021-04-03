В Слуцке в честь народного единства посадили 135 деревьев. Фото

3 апреля в Слуцке была заложена аллея «Народного единства». Деревья посадили вдоль улицы Тройчанской на набережной Случи. Об этом сообщает газета «Слуцкий край».

Акция прошла в рамках дня озеленения «Вместе за зелёную Беларусь», проводимого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

В акции приняли участие сотрудники Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, метеостанции «Слуцк», сахарорафинадного комбината, «Слуцкий Агросервис-ССК», медколледжа, ЖКХ, члены районной организации ОО «Белая Русь», общественные активисты природоохранной сферы.

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Также в этот день в Слуцке проводится районный субботник. О связанных с ним мероприятиях не сообщается.