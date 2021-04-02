«Люблю вышивать цветы, дарить картины друзьям». Валентина Лагун из слуцкой деревни Весея рассказала о своём любимом хобби

Погружаешься в удивительный мир творчества, красоты и гармонии, когда переступаешь порог дома Валентины Николаевны Лагун, жительницы агрогородка Весея, в коллекции которой — около сотни картин собственной работы.

На вопрос, что привлекает в данном занятии, хозяйка дома рассказала:

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— Вышиваю крестиком, полукрестиком. А в последнее время увлеклась и алмазной мозаикой. Вышиваю уже лет двадцать. Для меня — это увлечение, которое помогает успокоиться, думать только о хорошем. Вышивать учила мама. Тогда ведь в деревнях вышивали всё. Причём, в основном на самотканых рушниках, что гораздо сложнее. Нужно было даже количество нитей, из которых они сотканы, правильно распределить под каждый крестик. Теперь же вышивка стала более простой, но тоже требует усердия. Узоры беру из разных журналов. Бывает, одну картину вышиваю две-три недели. Здесь очень важно делать всё аккуратно, с хорошим настроением.

— Что больше всего Вам нравится вышивать?

— Очень люблю вышивать цветы. Ведь цветы, солнце, яркие краски — это то, чего долгое время мне не хватало вдали от родной земли. Родом я из деревни Смоличи Копыльского района. Так сложилось, что много лет прожила в городе Заполярный Мурманской области, работала там на хлебозаводе. Получила квартиру, вырастила сына, есть и внуки. Жизнь сложилась, но всегда мечтала вернуться на родину, очень не хватало красоты природы, родных лугов. Когда жила там, вышивала много цветов, хотелось вышить буквально все, что видела в журналах. Также люблю вышивать картины с нотками романтизма, с северными и восточными мотивами. Вышиваю иконы. — Вышиваете для себя?

— Бывает, дарю друзьям, знакомым. Вообще считаю, что такими вещами не торгуют. Их можно только подарить от всего сердца людям, которые тебе дороги. Да, я вполне могу вышить и рушник на любую из икон, но, например, главную икону в доме я украсила ещё маминым. Ведь это не просто вышитый предмет — это память о родном человеке.

- Чем ещё увлекаетесь?

— Когда вышла на заслуженный отдых, вернулась в родную Беларусь, присмотрела чудесный домик в красивом агрогородке Весея. Здесь, на мой взгляд, есть всё для комфортной жизни: магазины, школа, сельский дом культуры, церковь, недалеко — город, а еще — интересные люди, приятные соседи. У нас возле дома 20 соток земли, где мы с мужем посадили новый сад, выращиваем овощи. Очень люблю выращивать патиссоны, кабачки и томаты, из этих овощей получаются очень вкусные блюда. Живые цветы на участке — тоже мое хобби, а ещё люблю делать заготовки на зиму. В холодное время года предпочитаю больше читать. Люблю на исторические темы, но обязательно, чтобы в произведении присутствовала тема любви. Вот уже семь лет как наслаждаемся жизнью в Беларуси, и очень довольны.