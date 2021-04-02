Уничтоженный панский дом и воспоминания местных жителей. Что скрывает слуцкая деревня Терасполь

Cлуцкие пояса — это первая ассоциация тех, кто слышит о нашем районе. Но Случчина не ограничивается лишь этим — у нас есть ещё десятки старинных деревень и сотни чудесных историй.

В детстве меня мало интересовало, чем живут бабушки и дедушки. В голове был только велосипед, полевые цветы и клубника с грядки. Прошли годы, я повзрослела… И теперь готова окунаться в рассказы старожил и наслаждаться их обществом. Именно поэтому в четверг, 1 апреля, в такой солнечный и тёплый день, набрав свежих номеров «Кур`ера» и подарков для жителей, я направилась в Терасполь, что в 18 км от Слуцка. На въезде в деревню меня сразу же поприветствовали местные жители. Ласково, с улыбкой они начали свой рассказ о сельской жизни.

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Надежда всю жизнь прожила в Терасполе. Она застала то время, когда деревня была большой и многолюдной. Кирпичных домиков тогда не было, но зато были военные бараки на две и четыре квартиры. В одном из них молодая Наденька жила со своей подругой.

В Терасполе три улицы — Молодёжная, Янки Купалы и Ботвина. Однако домов на них мало. Да и жителей немного. На всю деревню лишь четверо детей.

Раньше в деревне было всё: магазин, начальная школа и детские ясли. Ребята постарше посещали школу в Лядно. Ходили пешком — 7 км туда и 7 км обратно.

Магазин выкупили, в нём живут люди. Он бы, может, и существовал, но, как говорит Надежда, руководство уж очень не хотело платить заработную плату. Продавщицы сменяли одна другую, и по итогу магазин закрыли. Сейчас в деревню приезжают две автолавки.

Школа и ясли тоже закрылись.

В деревне было поместье Яна Околова, местного пана. В имении находился спиртзавод, крахмальный завод, ледовня. Все местные жители трудились на Околова. Перед войной панская семья уехала в неизвестном направлении. А красивая кирпичная усадьба радовала глаз ещё много лет.

Кстати, когда начали отступать немцы, в имение вернулся Околов-младший. Он приехал на красивом немецком мотоцикле и в чёрном кожаном плаще. Приехал попрощаться с родным домом, потому что знал, что скоро сюда придут большевики, и усадьбу он уже не увидит. Позже в подвале этой усадьбы были детские ясли, в которые местные водили своих детей. Затем колхоз хранил там овощи. А в самом здании, в просторных залах, жили обычные люди. В наше время там планировали создать пионерский лагерь, но чиновники так и не нашли денег на эту затею.

Сейчас же вместо красивого здания из красного кирпича и сиреневого сада с озерцом — пустырь. Всё потому, что несколько лет назад, перед тем, как Александр Лукашенко проезжал через деревню, имение было решено снести. Как говорят сельчане, чтобы глаза не мозолило. Усадьбу сносили долго. Построена она было «на века». По зданию шли трещины, но оно не сдавалось. По словам местных, кирпичи «лепили» на раствор из куриных яиц, именно поэтому оно было такое крепкое. После того как рабочих начали покидать силы, в деревню пригнали три «Амкодора». Рухнуло здание только после того, как под ним вырыли яму. Сельчане до сих пор жалеют, что здание уничтожили.

К слову, раньше деревня называлась Ботвино. В честь большевика, которого прислали из Питера организовать тот самый колхоз. Терасполем она стала относительно недавно. Чтобы дойти до посёлка от шоссе, нужно было перейти поле. Позже через это поле проложили дорогу. Отсюда и произошло слово Терасполь (через поле / цераз поле).

Приехав домой, я полезла в интернет поискать ещё что-то о Терасполе, но так ничего и не нашла. В этот момент я поняла, как важно иметь возможность поговорить с людьми, которые пережили такие, можно сказать, исторические моменты.

Если вы, как и я, ездите в такие мини-путешествия, обязательно общайтесь с местными. Уверяю, вы будете в восторге от услышанного. А старикам всегда за радость пообщаться с молодёжью.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать нам про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: aliaksandra_shahoika@mail.ru или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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