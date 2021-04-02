«Предлагают гадание». В Слуцке и районе мошенники обманывают престарелых и не только

Мошенники разными способами обманывают престарелых и просто доверчивых людей. Сотрудники Слуцкого РОВД призывают жителей города и района быть бдительными и прислали в редакцию «Кур'ера» письмо.

Приводим текст полностью:

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«Злоумышленники совершают преступления преимущественно в отношении престарелых граждан и граждан преклонного возраста, страдающими какими-либо психическими заболеваниями. То есть в отношении лиц, которых обмануть будет слишком просто.

Под различного рода предлогами преступники попадают в места жительства таковых граждан. При этом, как правило, это две женщины средних лет, одетых в неприметную одежду.

Данные лица поступают следующим образом. Одна из женщин ведет активно беседу с гражданином, старается как-то разговорить, надавить на жалость, что-нибудь предложить (гадание, помощь и так далее). Просит что-нибудь показать (фотоальбомы, коллекции чего-либо). В общем, пытается снизить бдительность гражданина. В это время вторая женщина присматривается к предметам, находящимся в квартире, и уже в последующем старается незаметно что-нибудь из квартиры похитить. Будь это золотые изделия, деньги или другие ценности.

В Слуцком РОВД был зафиксирован случай, когда женщина оказывала якобы лечебные массажные услуги. В процессе самого массажа она просила, когда человек лежал на животе, переворачивать голову из стороны в сторону. В это время другое лицо осматривало квартиру и искало различного рода ценности с целью их хищения. В результате из квартиры была похищена крупная денежная сумма.

Также неоднократно были зафиксированы случаи, когда лица продавали различного рода низкокачественные товары по завышенной цене, представляя эти товары как качественные.

В связи с чем просим жителей Слуцкого района и Слуцка быть бдительными в общении с лицами подозрительной внешности. Ни в коем случае не пускайте таковых в места своего жительства. Откажитесь от помощи или каких-либо услуг и товаров, которые они вам предложат. Ведь это может быть тот случай, когда они желают вас обмануть. Также просим вас поговорить со своими близкими и родственниками, которые могут пострадать от их действий.

В случае, если Вы столкнулись с подозрительными лицами, которые, по вашему мнению, желают вас обмануть, то просим вас незамедлительно сообщать в милицию".